Orlando, Florida – Al cumplirse hoy lunes 24 días del cierre federal, el impacto en las interrupciones gubernamentales va develando su impacto en diversas facetas de la vida cotidiana, incluyendo las ventas de residencias, una de las actividades económicas de mayor empuje en este estado, uno de ellos destinos migratorios principales para los puertorriqueños.

El impacto no es general. Se palpa principalmente entre aquellos compradores que han optado por tramitar préstamos de la Administración de Vivienda Federal (FHA, por sus siglas en inglés) y de Agricultura (USDA), explicó el corredor de bienes raíces, Luis Figueroa, y quien es natural de Maricao.

“En el caso particular de los préstamos hipotecarios FHA, se están registrando atrasos. De un tiempo de cierre que debe tomar tres meses, los casos podrían ahora tomar hasta nueve meses”, explicó el presidente de la firma Gold Bridge Realty.

Figueroa aclaró que el cierre no ha paralizado del todo los procesos de trámites de estos préstamos federales. Lo que ocurre es que la limitada presencia de funcionarios en estas tareas ha creado un serio ataponamiento.

¿Qué alternativas tienen los compradores? Más allá de vestirse de paciencia, Figueroa explicó que el comprador podría considerar originar otro tipo de préstamo. Lo que ocurre es que, en el caso de los FHA, estos requieren que el cliente aporte cerca del 3% del total de la compra como pronto, mientras que otros préstamos exigen una aportación mucho mayor. Por ejemplo, un préstamo convencional puede requerir un pronto equivalente a entre el 5% o el 10% del total de la propiedad, explicó.

“El tema aquí es que, si el comprador es un trabajador federal que no está recibiendo ingresos por el cierre, se le irán acabando los ahorros que tenía reservado en caso de que estuviera en proceso de comprar una propiedad”, dijo.

Fernando Orsini, natural de San Juan, y corredor de bienes raíces hace más de 20 años en la empresa CT Homes Realty en Orlando, narró que en estos momentos tiene un caso de un cliente que está en proceso de adquirir un terreno valorado en $400,000.

Pero el trámite se estancó. Salió a relucir que el dueño actual tiene una deuda con el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y como esa agencia opera de forma limitada a causa del cierre del gobiernofeneral, no se ha podido aclarar la situación.

“El IRS está trabajando limitadísimamente, con entre un 10 y un 12% de sus empleados. Yo mismo he llamado para intentar acelerar este caso y la última vez que me comuniqué estuve hora y media en el teléfono y nadie me respondió”, narró Orsini.

“En los casos en que, durante el proceso de cierre surja alguna duda relacionada con temas contributivos, se atrasará el proceso en la medida que el gobierno siga cerrado”, comentó. “En este caso, el cliente no tiene una urgencia pues no se trata de una residencia, sino de un terreno, pero a mí me afecta pues si no cierro, no cobro”, agregó.

De acuerdo a la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Florida (floridarealtors.org) durante el tercer trimestre del 2018 (julio a septiembre) se vendieron en Florida 72,843 residencias unifamiliares. Este dato es el más actualizado disponible para el 2018. Para esa misma fecha, pero en le 2o17, las ventas sumaron 67,787, para un aumento de 7.5%.

Según la entidad, esta actividad económica generó un volumen de venta promedio de $5,500 millones según esa entidad. El precio promedio de venta de una vivienda unifamiliar en Florida es de $240,000 y el promedio de tiempo en completarse el cierre era de 89 días (cerca de tres meses) previo al cierre del gobierno federal.

Este cierre federal es el más largo en la historia y supera el ocurrido durante en octubre de 2013 y que duró 16 días. Previo a este, en 1978 ocurrió un cese de operaciones que duró 21 días.