El presidente Donald Trump dijo hoy, martes, que acepta la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, marcando una extraña reversión de los comentarios que hizo ayer.

Aun así, agregó que la intromisión en las elecciones de 2016 "podría ser también de otras personas".

Trump fue criticado por los demócratas y los republicanos por las declaraciones en su cumbre con Vladimir Putin en Helsinki el lunes, poniendo en duda los hallazgos de Estados Unidos de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

Trump dijo a los periodistas el martes en la Casa Blanca que se había equivocado en la cumbre.

"Mi gente vino a mí y a algunos otros, dijeron que creen que es Rusia", dijo Trump el lunes, mientras estaba de pie junto a Putin. "Tengo al presidente Putin, él acaba de decir que no es Rusia. Diré esto, no veo ninguna razón por la que sea así".

El martes, dijo que quería decir que no veía ninguna razón por la cual no sería Rusia.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018