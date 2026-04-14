Estudiantes representarán a la isla en campeonato mundial de robótica en Missouri

Por segundo año consecutivo, el equipo 2290Z Eagle’s Descendants del Colegio Adianez, en Guaynabo, será parte de la delegación que representará a la isla en el VEX Robotics World Championship. Este año, el torneo internacional de robótica se llevará a cabo del 21 al 24 de abril en St. Louis, Missouri.

“Estamos muy agradecidos de tener de nuevo esta oportunidad de representar a Puerto Rico y de poner a prueba lo mucho que hemos mejorado”, expresó María Emilia Rivas Maldonado, de décimo grado. La alumna integra el equipo junto a Fabián Vázquez Baldera, de décimo; Markus Fonseca Nieves, de undécimo; e Izaan Sánchez Zapata, de duodécimo.

Llevan dos años juntos como equipo. Se reúnen seis días a la semana, tres horas diarias, para diseñar, construir y programar robots, así como entrenar para competencias. “Les apasiona lo que hacen”, aseveró su coach, Adam Alicea Pablo.

Cada uno tiene su función: Fabián es el conductor y programador de robots, además de capitán del equipo; Markus es el mecánico a cargo de su construcción y mantenimiento; Izaan es el diseñador y María analiza el desempeño de los demás equipos para diseñar estrategias. Izaan y María también trabajan juntos la libreta de ingeniería, en donde documentan todo el progreso de desarrollo de robots.

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En el Campeonato Nacional de Robótica de Puerto Rico, llevado a cabo en enero pasado en Gurabo y organizado por la entidad sin fines de lucro Caribbean Robotics Academy, los Eagle’s Descendants obtuvieron el Excellence Award High School. Este es el máximo galardón de la competencia, que integra el resultado de una evaluación realizada por jueces y del desempeño en el torneo.

Además, resultaron campeones del torneo a nivel superior, campeones en Robot Skills y obtuvieron el pase a la competencia internacional organizada por VEX Robotics (proveedor de productos de robótica educativa y competitiva).

“Fue muy importante para todos nosotros porque todo el esfuerzo que hicimos rindió frutos”, manifestó Sánchez Zapata.

En Missouri, el reto de este año consiste en que dos alianzas compuestas por dos equipos cada una, compiten en partidas que constan de un periodo en que el robot opera de manera autónoma y otro periodo en que es pilotado por un humano. En un campo de juego de 12 pies de largo por 12 de ancho, los robots de cada alianza deben colocar bloques en porterías, evitar que la alianza contraria anote goles y estacionarse correctamente al final.

El año pasado, equipos de más de 60 países participaron del campeonato mundial, que tuvo lugar en Dallas, Texas. Allí, los Eagle’s Descendants quedaron en el puesto 45 de un total de 83 equipos en su categoría. “Este año buscamos ser ganadores de división para llegar al domo, donde se compite por el campeonato con los demás ganadores de cada división”, afirmó Vázquez Baldera.

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Independientemente del resultado, todos coinciden en señalar lo mucho que han aprendido durante el proceso. “La robótica es el futuro y ayuda a uno a trabajar en equipo y desarrollar liderazgo”, aseguró Fonseca Nieves.

“Aprendes a mecanear, diseñar y programar, que son habilidades que te pueden ayudar en la vida”, dijo Vázquez Baldera. María agregó que la robótica competitiva “puede ayudar a desarrollar destrezas sociales y destrezas técnicas”.

“Considero mi paso por la robótica como un viaje de crecimiento personal. Cuando entré era un poco tímido y me ha ayudado a desenvolverme con gente que ni conocía, lo que es importante cuando uno está en el espectro autista”, sostuvo Sánchez Zapata.