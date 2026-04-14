Lo que debes saber sobre las Pruebas CRECE

Ayer comenzaron las Pruebas CRECE (antes llamadas META) en escuelas públicas de toda la isla, que se administran una vez al año para medir el aprovechamiento académico de los estudiantes. Este año, el periodo de pruebas se extiende hasta el 1 de mayo. Aquí respondemos algunas preguntas sobre este tema:

¿Qué son las pruebas CRECE?

De acuerdo con datos del Departamento de Educación, el Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE) es una serie de pruebas estandarizadas, desarrolladas en Puerto Rico, que permiten recopilar datos sobre el aprovechamiento académico de los estudiantes en las materias de: Español, Matemáticas, Inglés y Ciencias.

¿Quiénes deben tomar las pruebas?

CRECE se administra a alumnos de los grados 3.º a 8.º y 10.º, conforme a los requisitos de cumplimiento del gobierno federal de Estados Unidos. Se ofrecen en formatos en línea y papel.

¿Para qué se utilizan los resultados?

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Los resultados se utilizan para:

• Identificar fortalezas y áreas de necesidad académica.

• Informar la toma de decisiones en las escuelas.

• Apoyar la selección de estrategias educativas efectivas.

¿Qué acomodos razonables hay disponibles?