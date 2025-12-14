Advierten sobre condiciones peligrosas para operadores de pequeñas embarcaciones
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan espera tiempo mayormente despejado para este domingo en Puerto Rico
14 de diciembre de 2025 - 8:39 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para este domingo.
Las condiciones despejadas del día invitarán a actividades al aire libre, pero los que estén pensando en sacar sus botes deben ejercer precaución, especialmente en aguas del océano Atlántico.
La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, indicó que “continúa vigente la advertencia” para “aguas mar afuera en el Atlántico”.
“Es por los vientos y oleaje”, agregó Zayas, quien señaló que las olas están entre cinco y siete pes.
Destacó que la brisa fuerte también se estaría sintiendo en los municipios costeros durante este domingo.
Mientras, el SNM mantiene en “moderado” el riesgo de corrientes marinas para bañistas en las costas.
Con relación a las condiciones en general, la meteoróloga indicó que se espera un día con poca lluvia, en sectores localizados y pasajeros.
En cambio, Zayas informó que a partir de mañana, lunes, comenzará un patrón más regular para Puerto Rico, con algunas lluvias en la mañana en el este y luego desarrollos de aguaceros en el centro y oeste de la isla por las tarde, lo que se vería por el resto de la semana.
