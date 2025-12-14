Opinión
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Advierten sobre condiciones peligrosas para operadores de pequeñas embarcaciones

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan espera tiempo mayormente despejado para este domingo en Puerto Rico

14 de diciembre de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Se exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas a que tengan cuidado”, indicó Morales. (Archivo)
Las condiciones despejadas del día invitarán a actividades al aire libre, pero los que estén pensando en sacar sus botes deben ejercer precaución, especialmente en aguas del océano Atlántico.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para este domingo.

RELACIONADAS

Las condiciones despejadas del día invitarán a actividades al aire libre, pero los que estén pensando en sacar sus botes deben ejercer precaución, especialmente en aguas del océano Atlántico.

La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, indicó que “continúa vigente la advertencia” para “aguas mar afuera en el Atlántico”.

“Es por los vientos y oleaje”, agregó Zayas, quien señaló que las olas están entre cinco y siete pes.

Destacó que la brisa fuerte también se estaría sintiendo en los municipios costeros durante este domingo.

Mientras, el SNM mantiene en “moderado” el riesgo de corrientes marinas para bañistas en las costas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Con relación a las condiciones en general, la meteoróloga indicó que se espera un día con poca lluvia, en sectores localizados y pasajeros.

En cambio, Zayas informó que a partir de mañana, lunes, comenzará un patrón más regular para Puerto Rico, con algunas lluvias en la mañana en el este y luego desarrollos de aguaceros en el centro y oeste de la isla por las tarde, lo que se vería por el resto de la semana.

Servicio Nacional de Meteorología Breaking News Meteorología Tiempo en Puerto Rico Marejadas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
