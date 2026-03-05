Amenaza de tornados para millones en Estados Unidos durante inicio de la temporada de tormentas de primavera
Se espera que algunos de estos fenómeos comiencen a formarse a última hora del jueves
5 de marzo de 2026 - 4:19 PM
Aumenta la preocupación por la posibilidad de que el primer gran brote de tormentas de cara a la primavera azote el corazón del país, poniendo a millones de estadounidenses desde Texas hasta Iowa en peligro de sufrir fuertes tornados.
Se espera que algunas tormentas eléctricas severas dispersas comiencen a dispararse a última hora del jueves en el Panhandle de Texas y en todo el oeste de Oklahoma y partes de Kansas, dijo el Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Según los meteorólogos, también se esperaba granizo de gran tamaño, vientos dañinos y posiblemente algunos tornados.
Pero las tormentas más fuertes se esperaban el viernes en una zona que incluye gran parte de Oklahoma, Kansas y Missouri y se extiende a algunos estados cercanos, según las proyecciones del SNM.
Según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas, más de 6 millones de estadounidenses corren el mayor riesgo de sufrir inclemencias meteorológicas el viernes en una zona que incluye las áreas metropolitanas de Kansas City y Tulsa (Oklahoma). Otros 22 millones de personas corren un riesgo ligeramente menor en una zona que incluye Oklahoma City; St. Louis; Omaha, Nebraska; y Milwaukee, Wisconsin.
También se espera que el patrón meteorológico que está provocando la posibilidad de fuertes tormentas introduzca temperaturas extremadamente cálidas para esta época del año el fin de semana.
