Amenaza de tornados para millones en Estados Unidos durante inicio de la temporada de tormentas de primavera

Se espera que algunos de estos fenómeos comiencen a formarse a última hora del jueves

5 de marzo de 2026 - 4:19 PM

Se espera que algunas tormentas eléctricas severas dispersas comiencen a dispararse a última hora del jueves en el Panhandle de Texas y en todo el oeste de Oklahoma y partes de Kansas, dijo el Servicio Nacional de Meteorología. ( NWS Miami)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Aumenta la preocupación por la posibilidad de que el primer gran brote de tormentas de cara a la primavera azote el corazón del país, poniendo a millones de estadounidenses desde Texas hasta Iowa en peligro de sufrir fuertes tornados.

Se espera que algunas tormentas eléctricas severas dispersas comiencen a dispararse a última hora del jueves en el Panhandle de Texas y en todo el oeste de Oklahoma y partes de Kansas, dijo el Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Según los meteorólogos, también se esperaba granizo de gran tamaño, vientos dañinos y posiblemente algunos tornados.

Pero las tormentas más fuertes se esperaban el viernes en una zona que incluye gran parte de Oklahoma, Kansas y Missouri y se extiende a algunos estados cercanos, según las proyecciones del SNM.

Según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas, más de 6 millones de estadounidenses corren el mayor riesgo de sufrir inclemencias meteorológicas el viernes en una zona que incluye las áreas metropolitanas de Kansas City y Tulsa (Oklahoma). Otros 22 millones de personas corren un riesgo ligeramente menor en una zona que incluye Oklahoma City; St. Louis; Omaha, Nebraska; y Milwaukee, Wisconsin.

También se espera que el patrón meteorológico que está provocando la posibilidad de fuertes tormentas introduzca temperaturas extremadamente cálidas para esta época del año el fin de semana.

Una serie de eventos atmosféricos "inusualmente agresivos" afectó durante el fin de semana a varios estados del sur y centro de Estados Unidos.El domingo, algunos estados todavía estaban bajo una advertencia de tornado, mientras las personas salían a la calle a verificar los daños tras los fuertes vientos.Las autoridades informaron que tres personas también murieron en accidentes automovilísticos durante una tormenta de polvo en Amarillo, Texas.
1 / 13 | Destrucción y decenas de muertes por tornados en el sur y centro de Estados Unidos. Una serie de eventos atmosféricos "inusualmente agresivos" afectó durante el fin de semana a varios estados del sur y centro de Estados Unidos. - Rogelio V. Solis
