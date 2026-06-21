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Breve alivio del tiempo seco: onda tropical traerá lluvia para el Día de los Padres

En algunos sectores podría haber un riesgo limitado de acumulación de agua

21 de junio de 2026 - 8:26 AM

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En algunos sectores, la acumulación de agua podría causar inundaciones urbanas. (Carlos Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una onda tropical traerá un necesitado alivio a las condiciones secas que han prevalecido en algunos sectores de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El meteorólogo del SNM Carlos Anselmi indicó que hoy, domingo, “Día de los Padres, es el día que promete mejor recibir las lluvias beneficiosas que tanto necesitamos para la zona”.

Explicó que se trata de una onda tropical que se está trasladando por el área. Detalló que, pese a que está rodeada de polvo del desierto del Sahara y aire seco, las imágenes de satélite muestran que hay suficiente humedad para “traer lluvias beneficiosas a áreas de la isla”, donde ha prevalecido el tiempo seco en las pasadas semanas.

“Estas lluvias, aunque beneficiosas, en algunas áreas podrían causar problemas de inundación”, apuntó Anselmi. “Por tal razón, para la mitad este de Puerto Rico tenemos riesgo limitado de ver acumulaciones de agua que puedan dar paso a inundaciones” en horas de la mañana.

“No se pueden descartar inundaciones urbanas y de riachuelos, de extenderse por mucho tiempo”, agregó. “Se pueden esperar tormentas eléctricas”.

Se espera que esa humedad se traslade al área montañosa de Puerto Rico y luego al oeste de la isla, donde “el riesgo en esa zona sería de limitado a elevado” porque “se pueden esperar inundaciones urbanas, crecidas de ríos y alguno que otro problema de inundaciones repentinas”.

Aunque podría quedar algo de humedad en el área para mañana lunes, se espera que vuelva a predominar el tiempo seco con polvo del desierto del Sahara hasta, quizás, el miércoles.

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Ondas tropicalesServicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsTiempo en Puerto RicoMeteorologíaDía de los Padres
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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