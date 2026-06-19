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Calor y mucho polvo del Sahara: el panorama para el fin de semana del Día de los Padres

El particulado podría persistir hasta el domingo, justo cuando muchas familias planifican actividades al aire libre

19 de junio de 2026 - 8:36 AM

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Imagen satelital que muestra el particulado a las 7:00 a.m. de este viernes. (Captura de Windy.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver el mapa del particulado en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Quienes planifiquen celebrar el fin de semana del Día de los Padres al aire libre deberán tomar precauciones ante un panorama marcado por calor y concentraciones de polvo del Sahara, que podrían persistir hasta el domingo.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que las condiciones del tiempo continuarán variables este viernes, con humedad asociada a una onda tropical e índices de calor que pudieran sobrepasar los 107 grados Fahrenheit.

Ante ese escenario, la dependencia federal mantiene una advertencia de calor desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. para sectores urbanos y costeros, incluyendo el valle de Caguas.

A la sensación de calor se suma la presencia de polvo del Sahara, cuyas concentraciones se mantendrán de moderadas a altas durante los próximos días.

Novoa advirtió que este particulado podría provocar cielos brumosos, visibilidad reducida, deterioro en la calidad del aire y un aumento en síntomas respiratorios o alergias, especialmente en personas sensitivas.

Aunque la humedad asociada a la onda tropical podría generar algunos aguaceros, la meteoróloga señaló que no se espera lluvia significativa durante el día.

Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Debido a su localización geográfica, el archipiélago de Puerto Rico es susceptible a la llegada de nubes de polvo del Sahara que pueden provocar, entre otras cosas, cielos brumosos y visibilidad reducida.Los edificios apenas eran visbiles.
1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Sin embargo, otra onda tropical podría acercarse a la región entre el domingo y el lunes, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse pendiente a los boletines oficiales ante la posibilidad de que haya humedad suficiente para propiciar aguaceros.

Además, el fortalecimiento de los vientos y el déficit de precipitación en algunas zonas mantienen condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

Novoa indicó que este viernes el SNM mantiene un aviso de bandera roja hasta las 4:00 p.m. para áreas susceptibles.

En cuanto a las condiciones marítimas, advirtió que el mar estará picado, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución.

Por otra parte, la científica informó que el riesgo de corrientes marinas se mantiene entre bajo y moderado.

Un riesgo moderado implica que podrían desarrollarse corrientes amenazantes a la vida. Novoa exhortó a los bañistas a acudir a playas con salvavidas, seguir las banderas de advertencia, evitar nadar solo, supervisar de cerca a los menores y verificar las condiciones del mar antes de entrar al agua.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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