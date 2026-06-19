Calor y mucho polvo del Sahara: el panorama para el fin de semana del Día de los Padres

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver el mapa del particulado en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Quienes planifiquen celebrar el fin de semana del Día de los Padres al aire libre deberán tomar precauciones ante un panorama marcado por calor y concentraciones de polvo del Sahara, que podrían persistir hasta el domingo.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que las condiciones del tiempo continuarán variables este viernes, con humedad asociada a una onda tropical e índices de calor que pudieran sobrepasar los 107 grados Fahrenheit.

Ante ese escenario, la dependencia federal mantiene una advertencia de calor desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. para sectores urbanos y costeros, incluyendo el valle de Caguas.

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A la sensación de calor se suma la presencia de polvo del Sahara, cuyas concentraciones se mantendrán de moderadas a altas durante los próximos días.

Novoa advirtió que este particulado podría provocar cielos brumosos, visibilidad reducida, deterioro en la calidad del aire y un aumento en síntomas respiratorios o alergias, especialmente en personas sensitivas.

Aunque la humedad asociada a la onda tropical podría generar algunos aguaceros, la meteoróloga señaló que no se espera lluvia significativa durante el día.

1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 23 Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Sin embargo, otra onda tropical podría acercarse a la región entre el domingo y el lunes, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse pendiente a los boletines oficiales ante la posibilidad de que haya humedad suficiente para propiciar aguaceros.

Además, el fortalecimiento de los vientos y el déficit de precipitación en algunas zonas mantienen condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

Novoa indicó que este viernes el SNM mantiene un aviso de bandera roja hasta las 4:00 p.m. para áreas susceptibles.

En cuanto a las condiciones marítimas, advirtió que el mar estará picado, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución.

Por otra parte, la científica informó que el riesgo de corrientes marinas se mantiene entre bajo y moderado.

Un riesgo moderado implica que podrían desarrollarse corrientes amenazantes a la vida. Novoa exhortó a los bañistas a acudir a playas con salvavidas, seguir las banderas de advertencia, evitar nadar solo, supervisar de cerca a los menores y verificar las condiciones del mar antes de entrar al agua.