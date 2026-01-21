Brisa fuerte y condiciones marítimas peligrosas dominarán el tiempo este miércoles

El viento fuerte y un deterioro en las condiciones marítimas serán los principales riesgos este miércoles en Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con la agencia meteorológica, un flujo del este de brisa fuerte a ventosa estará afectando la isla, donde se anticipan vientos sostenidos de 20 a 30 millas por hora (mph), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 mph.

Estas condiciones podrían provocar que objetos no asegurados salgan volando, por lo que la depedencia federal exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones.

En cuanto al panorama marítimo, el SNM informó que el oleaje podría alcanzar entre seis y nueve pies, con olas rompientes que podrían llegar hasta seis a siete pies, especialmente en las costas expuestas al Atlántico.

Como resultado, continúa en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un riesgo alto de corrientes marinas para el norte y este.

Aunque el enfoque principal del día será el viento y el mar, el patrón ventoso también estará empujando parchos de humedad, lo que podría generar aguaceros pasajeros durante el día y en horas de la tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, sin descartar tronadas aisladas.