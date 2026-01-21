Opinión
Últimas Noticias
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Brisa fuerte y condiciones marítimas peligrosas dominarán el tiempo este miércoles

Conoce el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM)

21 de enero de 2026 - 8:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer se cubre de la lluvia con una sombrilla. (GFR Media)
Las condiciones ventosas podrían provocar que objetos no asegurados salgan volando.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El viento fuerte y un deterioro en las condiciones marítimas serán los principales riesgos este miércoles en Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con la agencia meteorológica, un flujo del este de brisa fuerte a ventosa estará afectando la isla, donde se anticipan vientos sostenidos de 20 a 30 millas por hora (mph), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 mph.

Estas condiciones podrían provocar que objetos no asegurados salgan volando, por lo que la depedencia federal exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones.

En cuanto al panorama marítimo, el SNM informó que el oleaje podría alcanzar entre seis y nueve pies, con olas rompientes que podrían llegar hasta seis a siete pies, especialmente en las costas expuestas al Atlántico.

Como resultado, continúa en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un riesgo alto de corrientes marinas para el norte y este.

Aunque el enfoque principal del día será el viento y el mar, el patrón ventoso también estará empujando parchos de humedad, lo que podría generar aguaceros pasajeros durante el día y en horas de la tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, sin descartar tronadas aisladas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
