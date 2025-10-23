Día nublado y lluvioso por influencia de la tormenta tropical Melissa
Los aguaceros se concentrarán en el interior y oeste, aunque no se descarta actividad en el este y el área metropolitana
23 de octubre de 2025 - 9:02 AM
Aunque la tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente al sur de Haití, su extensa nubosidad y bandas externas continuarán afectando, este jueves, las condiciones del tiempo sobre Puerto Rico.
La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que el patrón de humedad asociado al sistema mantendrá condiciones variables en toda la isla, con mayor concentración de aguaceros y tronadas en el interior y oeste, especialmente en horas de la tarde, aunque no se descarta actividad en el este y el área metropolitana.
En tanto, señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para todas las costas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, por lo que se exhorta precaución a los bañistas.
Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph), mientras se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a cerca de 5 mph, tras haber aumentado levemente su velocidad de traslación.
[Oct 23] Shower and thunderstorm activity will continue today across the region, with higher chance of flooding over southern/eastern portions of Puerto Rico. If driving over these areas, be also aware of reduced visibility and lightning. Don't forget the umbrella! #prwx #usviwx pic.twitter.com/3daavJfyO3— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 23, 2025
“El sistema todavía se encuentra al sur de Haití y ha comenzado un giro hacia el noroeste. Así que ha comenzado a moverse pero bien lento”, señaló Rivera.
“Todavía hay bastante incertidumbre. Ha sido un pronóstico bien retante para los especialistas, y todavía no se tiene claridad sobre lo que pueda pasar. Sin embargo, los modelos apuntan a que se estará acercando lentamente a Jamaica el lunes, como un huracán o posiblemente un huracán mayor, de categoría tres o más, y que continuará rondando el Caribe durante la próxima semana laboral”, explicó la científica.
“Aún es incierto si el sistema seguirá hacia el área de Cuba o si se acercará nuevamente a Haití y República Dominicana. Sin embargo, los modelos más recientes se inclinan a que se dirija hacia el área de Cuba. Independientemente, la estela de humedad va a continuar con nosotros y va a influir sobre el tiempo local en los próximos días”, distinguió.
De acuerdo con el CNH, a través de Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, norte de Haití y oeste de Jamaica, se esperan de entre dos a cuatro pulgadas de lluvia hasta el domingo.
Sin embargo, no se descartan acumulaciones más altas en alguos sectores aislados.
