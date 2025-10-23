Opinión
23 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Día nublado y lluvioso por influencia de la tormenta tropical Melissa

Los aguaceros se concentrarán en el interior y oeste, aunque no se descarta actividad en el este y el área metropolitana

23 de octubre de 2025 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque la tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente al sur de Haití, su extensa nubosidad y bandas externas continuarán afectando, este jueves, las condiciones del tiempo sobre Puerto Rico.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que el patrón de humedad asociado al sistema mantendrá condiciones variables en toda la isla, con mayor concentración de aguaceros y tronadas en el interior y oeste, especialmente en horas de la tarde, aunque no se descarta actividad en el este y el área metropolitana.

En tanto, señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para todas las costas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, por lo que se exhorta precaución a los bañistas.

Melissa se mantiene cerca de Haití

Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph), mientras se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a cerca de 5 mph, tras haber aumentado levemente su velocidad de traslación.

“El sistema todavía se encuentra al sur de Haití y ha comenzado un giro hacia el noroeste. Así que ha comenzado a moverse pero bien lento”, señaló Rivera.

“Todavía hay bastante incertidumbre. Ha sido un pronóstico bien retante para los especialistas, y todavía no se tiene claridad sobre lo que pueda pasar. Sin embargo, los modelos apuntan a que se estará acercando lentamente a Jamaica el lunes, como un huracán o posiblemente un huracán mayor, de categoría tres o más, y que continuará rondando el Caribe durante la próxima semana laboral”, explicó la científica.

“Aún es incierto si el sistema seguirá hacia el área de Cuba o si se acercará nuevamente a Haití y República Dominicana. Sin embargo, los modelos más recientes se inclinan a que se dirija hacia el área de Cuba. Independientemente, la estela de humedad va a continuar con nosotros y va a influir sobre el tiempo local en los próximos días”, distinguió.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

De acuerdo con el CNH, a través de Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, norte de Haití y oeste de Jamaica, se esperan de entre dos a cuatro pulgadas de lluvia hasta el domingo.

Sin embargo, no se descartan acumulaciones más altas en alguos sectores aislados.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
