Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
18 de agosto de 2025
79°lluvia moderada
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El huracán Erin mantiene vientos de 130 mph a medida que da un giro hacia el norte

Los aguaceros continuarán este lunes sobre Puerto Rico

18 de agosto de 2025 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erin pasará entre la costa este de Estados Unidos y Bermuda, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes del lunes a las 5:00 a.m. (NHC/NOAA)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El huracán Erin se encamina a fortalecerse durante este lunes, a medida que se aleja de las islas del Caribe y da un giro hacia el norte que lo llevará a las aguas frente a la costa este de los Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó, en su boletín de las 5:00 a.m., que Erin mantiene vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora (mph), lo cual lo convierte en un poderoso ciclón categoría 4.

“Se espera un mayor fortalecimiento hoy. Aunque se pronostica cierto debilitamiento a partir de esta noche, Erin seguirá siendo un huracán de gran magnitud y peligro hasta mediados de esta semana”, estableció el CNH.

A las 5:00 a.m., el centro de Erin se encontraba cerca de la latitud 22.8 norte, longitud 70.2 oste, y se movía hacia el noroeste a una velocidad cercana a 13 mph.

“Se pronostica que Erin gire gradualmente hacia el norte más tarde hoy y el martes, a medida que se debilita dentro de la dorsal subtropical. Este movimiento debería llevar el núcleo del huracán aproximadamente a medio camino entre Bermudas y la costa este de EE.UU. el miércoles y el jueves. Después de ese tiempo, una vaguada que se aproxima debería acelerar a Erin hacia el noreste sobre el Atlántico norte. El pronóstico de trayectoria del NHC se ha corregido a la izquierda del anterior para acercarse a los diversos modelos de consenso”, detalló la agencia meteorológica.

El CNH además informa que monitorea una onda tropical que sale del África, rumbo al oeste del océano Atlántico, a la cual le otorgan un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. De acuerdo con la agencia meteorológica, esta onda podría convertirse en una depresión tropical para el fin de semana, a medida que se mueve hacia el oeste, noroeste a 20 mph.

El Centro Nacional de Huracanes monitorea una onda tropical con potencial de desarrollo ciclónico.
El Centro Nacional de Huracanes monitorea una onda tropical con potencial de desarrollo ciclónico. (NHC/NOAA)

Aunque el ciclón ya está distante de Puerto Rico, la humedad asociada continuará provocando aguaceros sobre la zona local. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan, mantiene este lunes en vigor una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“A medida que Erin continúa alejándose de la región, los vientos se mantendrán mayormente del sur, lo que traerá lluvias adicionales a la región. Estas lluvias afectarán principalmente la zona sur de Puerto Rico y los municipios de la cordillera Central”, detalló el SNM.

Tags
Huracán ErinCentro Nacional de HuracanesMeteorologíaTiempo en Puerto RicoLluviasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: