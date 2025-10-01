El huracán Imelda se fortalece y amenaza las Bermudas mientras Humberto se desvanece

Miami— El huracán Imelda ha ganado fuerza mientras se acerca a las Bermudas con vientos huracanados, olas destructivas e inundaciones repentinas, mientras que Humberto seguirá causando corrientes de resaca y oleaje peligroso en la costa este de Estados Unidos. pese a que ya se ha disipado debido a un frente frío, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El paso de ambos sistemas mantiene estas amenazas marítimas a lo largo de las playas del Atlántico occidental, incluyendo Bahamas, el Caribe septentrional, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Estas condiciones se prolongarán durante varios días, según el más reciente boletín del NHC.

En Cuba Imelda causó la muerte de dos personas, mientras que, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, cinco casas desocupadas colapsaron el martes y cayeron al océano en la comunidad de Buxton, parte del conjunto de islas conocidas como los Outer Banks, debido a las intensas marejadas provocadas por ambos huracanes.

Imelda se encontraba aproximadamente a 340 millas al suroeste de las Bermudas, desplazándose hacia el este-noreste a una velocidad de 20 millas por hora (mph).

Los vientos máximos sostenidos alcanzan las 100 millas con ráfagas superiores, y se prevé que el huracán pueda fortalecerse un poco más antes de pasar cerca de la isla esta noche.

Los vientos de fuerza huracanada se extienden hasta 60 millas desde el centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan 230 millas.

Los meteorólogos pronostican que Imelda se convertirá en un sistema extra tropical el jueves, con un debilitamiento gradual después de ese momento.

Se esperan 2 a 4 pulgadas de lluvia en las Bermudas desde esta tarde hasta el jueves, lo que podría causar inundaciones repentinas. Además, la tormenta generará marejadas peligrosas que podrían inundar áreas costeras con olas grandes y destructivas.

Entre tanto, los remanentes del huracán Humberto, que se ha fusionado con un frente frío, siguen provocando olas peligrosas y corrientes de resaca a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Los restos del ciclón se encontraban, según el más reciente boletín del NHC, a unas 340 millas al norte-noreste de las Bermudas, desplazándose hacia el este-noreste a una velocidad de 23 millas.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan 70 mph con ráfagas superiores.

El NHC recomendó a los bañistas y navegantes mantenerse atentos a los avisos locales y consultar los informes meteorológicos oficiales antes de acudir a las playas.

Hasta ahora suman nueve ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter y Fernand, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

