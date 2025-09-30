Opinión
30 de septiembre de 2025
NoticiasEl Tiempo
El huracán Imelda se forma en el océano Atlántico

El sistema provocó dos muertos en Cuba y, al igual que el huracán Humberto, amenaza Bahamas y Bermudas

30 de septiembre de 2025 - 8:45 AM

El boletín del CNH de las 8:00 am del martes, 30 de septiembre, detalló que los vientos máximos sostenidos de Imelda eran de 75 mph, y se prevé que gane más fuerza. (NHC/NOAA)
Miami - El huracán Imelda se formó la mañana del martes en el océano Atlántico y se pronostica que se dirigirá hacia Bermudas.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de 75 millas por hora (mph), y se prevé que gane más fuerza.

Su vórtice, a eso de las 8:00 a.m. del martes, está a 755 millas al oeste-suroeste de Bermudas y se mueve hacia el noreste a 7 mph.

Las autoridades de las Bahamas cerraron la mayoría de las escuelas el lunes, ya que Imelda, cuando aún era tormenta tropical, arrojó fuertes lluvias en el norte del Caribe, incluyendo Cuba, donde dos personas murieron como resultado de la tormenta.

La tormenta pasaba al norte de la isla Gran Ábaco, que todavía sufre las secuelas del huracán Dorian, que azotó partes de las Bahamas como un ciclón de categoría 5 en 2019.

Una alerta de tormenta tropical que había estado en efecto para partes del extremo noroeste de las Bahamas, incluyendo las Ábaco, la isla Gran Bahama y los cayos circundantes, fue levantada temprano el martes. Se reportaron cortes de energía en algunas áreas y las autoridades cerraron oficinas gubernamentales en las islas afectadas. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para algunas islas durante el fin de semana.

2 muertes y evacuaciones en Cuba

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó el lunes por la noche que dos personas murieron después de que Imelda impactara el este de Cuba. En su cuenta de X, Marrero indicó que las dos personas murieron en la provincia de Santiago de Cuba, pero no dio detalles.

Anteriormente, los medios estatales reportaron que Luis Mario Pérez Coiterio, de 60 años, murió en Santiago de Cuba tras deslizamientos de tierra en esa área.

En Santiago de Cuba, las inundaciones y deslizamientos de tierra aislaron a 17 comunidades, según el periódico oficial Granma. Más de 24,000 personas viven en esas comunidades.

En Guantánamo, otra provincia afectada, más de 18,000 personas han sido evacuadas, según reportes del canal de televisión estatal Caribe.

Se pronostica que Imelda arroje entre 10 y 20 centímetros (entre 4 y 8 pulgadas) de lluvia en el noroeste de las Bahamas hasta el martes, y entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) en el este de Cuba.

Humberto avanza en aguas abiertas

Por su parte, el huracán Humberto, que se debilitó a una tormenta de categoría 2 el martes, se ubicaba en aguas abiertas cercanas, lo que, según los meteorólogos, hará que Imelda gire abruptamente hacia el este-noreste y se aleje de la costa sureste de Estados Unidos.

“Esto es realmente lo que va a salvar a Estados Unidos de ver lluvias catastróficas”, dijo Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather, una empresa privada de pronósticos meteorológicos de Estados Unidos.

Cuando dos tormentas giran cerca una de la otra, crean lo que se conoce como el efecto Fujiwhara, lo que significa que comienzan a rotar en sentido antihorario una alrededor de la otra, detalló DaSilva.

“Es un fenómeno muy raro en general en la cuenca del Atlántico”, añadió.

Humberto tenía vientos máximos sostenidos de 100 mph. Se encontraba unas 275 millas al oeste de Bermudas moviéndose hacia el nor-noroeste a 17 mph. No había avisos costeros en vigor.

“Esto no va a ser una amenaza para Estados Unidos”, sostuvo DaSilva.

Las Carolinas se preparan para las lluvias de Imelda

Sin embargo, se espera que la humedad de Imelda sí llegue a las Carolinas, con lluvias intensas pronosticadas hasta la mañana del martes. Las lluvias más intensas se limitarán a la costa, desde Charleston en Carolina del Sur hasta Wilmington en Carolina del Norte, mientras que Charlotte y Raleigh podrían recibir solamente entre 1 a 2 pulgadas de lluvia, dijo.

Las Carolinas podrían registrar ráfagas de viento de 40 mph, pero solo a lo largo de la costa, señaló DaSilva, que advirtió sobre oleaje peligroso y fuertes corrientes de resaca durante toda la semana.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que las autoridades activaron con antelación equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró estado de emergencia incluso antes que Imelda se formara, mientras que las autoridades en la isla Tybee, frente a la costa de Georgia, repartieron sacos de arena a los residentes.

Aunque Imelda no tocó tierra en Florida, su impacto sí se sintió.

En el Centro Marinelife de Loggerhead en Juno Beach, los equipos encontraron un par de crías de tortuga que el fuerte oleaje había arrojado a la orilla.

“En realidad tuvimos dos crías que regresaron durante el fin de semana”, dijo Justin Perrault, vicepresidente de investigación del centro. “Podríamos recibir más a medida que avance el día”.

Más al sur, en Fort Lauderdale, Florida, Carl Alexandre hizo ejercicio en la playa el lunes. Dijo que estaba agradecido de que la tormenta no se dirigiera hacia el sur de Florida, pero que rezaría por aquellos en las Bahamas.

“Es genial que no tengamos una por ahora”, dijo Alexandre. “Y ahora podemos correr bajo el sol de Florida”.

Un doble golpe para las Bermudas

Aunque las autoridades de las Bermudas esperaban que ninguna de las dos tormentas fuera un impacto directo en los próximos días, se pronosticaba que, al menos, se acercarían, y que Imelda posiblemente pasaría a unas 15 millas como huracán, resaltó Da Silva.

“Va a ser un doble golpe para las Bermudas, primero Humberto y luego Imelda siguiéndole de cerca”, señaló Da Silva.

Michael Weeks, ministro de Seguridad Nacional de las Bermudas, instó a los residentes a prepararse, advirtiendo que ha habido “algunos casi impactos esta temporada en cuanto a tormentas severas”.

“El huracán Humberto es una tormenta peligrosa, y con otro sistema desarrollándose hacia el sur, cada hogar de las Bermudas debería tomar las medidas necesarias para estar preparado”, dijo.

Los vuelos hacia y desde las islas en las Bahamas fueron cancelados, y se espera que los aeropuertos reabran una vez que mejoren las condiciones meteorológicas.

