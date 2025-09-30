Septiembre llega a su fin con una jornada marcada por el calor

Septiembre se despide con un día que tendrá al calor como protagonista, al anticiparse temperaturas que rondarán entre los altos 80 grados Fahrenheit (°F) y bajos 90°F en varios sectores del país.

Así lo anticipó la meteoróloga Glorianne Rivera Santiago, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

“La historia del día viene siendo el calor. Tendremos otro día muy caluroso. Debido al calor, en combinación con el flujo de vientos del sureste, hemos emitido una advertencia de calor que estará vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para todos los municipios costeros", informó Rivera Santiago.

Mientras, en horas de la tarde, se espera el patrón típico de temporada, con el desarrollo de aguaceros pasajeros sobre sectores del noroeste de la isla.

Aunque más que ayer, la actividad de lluvia no deber ser tan significativa, señaló la meteoróloga.

“El particulado de polvo del Sahara que será un factor limitante (en la formación de aguaceros). Tendremos concentraciones leves (del polvo) hasta por los menos los próximos días”, advirtió.

En cuanto a las condiciones costeras, alertó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte, lo que implica que la formación de corrientes es posible en áreas como zonas rocosas y muelles.

No obstante, la científica anticipó que, a partir del jueves, las condiciones marítimas y costeras comenzarán a deteriorarse debido a la llegada de una marejada del norte asociada al huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda.

“Esta marejada estaría provocando oleaje de casi 10 pies y un riesgo alto de corrientes marinas. Así que mucha precaución a los bañistas y navegantes que vayan a las playas de nuestra isla este próximo fin de semana”, alertó.