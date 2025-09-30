Septiembre llega a su fin con una jornada marcada por el calor
Sin embargo, en horas de la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros sobre sectores del noroeste de la isla
30 de septiembre de 2025 - 7:54 AM
30 de septiembre de 2025 - 7:54 AM
Septiembre se despide con un día que tendrá al calor como protagonista, al anticiparse temperaturas que rondarán entre los altos 80 grados Fahrenheit (°F) y bajos 90°F en varios sectores del país.
Así lo anticipó la meteoróloga Glorianne Rivera Santiago, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).
“La historia del día viene siendo el calor. Tendremos otro día muy caluroso. Debido al calor, en combinación con el flujo de vientos del sureste, hemos emitido una advertencia de calor que estará vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para todos los municipios costeros", informó Rivera Santiago.
Mientras, en horas de la tarde, se espera el patrón típico de temporada, con el desarrollo de aguaceros pasajeros sobre sectores del noroeste de la isla.
[ESP] Se espera que el último día de septiembre sea caluroroso y, una vez más, se ha emitido una advertencia de calor para todas las áreas urbanas y costeras de PR y las USVI desde las 10:00 AM AST hasta las 5:00 PM AST. ¡Compártalo con su familia y amigos! #prwx #usviwx https://t.co/HRYySPCB0B— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 30, 2025
Aunque más que ayer, la actividad de lluvia no deber ser tan significativa, señaló la meteoróloga.
“El particulado de polvo del Sahara que será un factor limitante (en la formación de aguaceros). Tendremos concentraciones leves (del polvo) hasta por los menos los próximos días”, advirtió.
En cuanto a las condiciones costeras, alertó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte, lo que implica que la formación de corrientes es posible en áreas como zonas rocosas y muelles.
[30 de septiembre] El riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte de PR, incluyendo Culebra, y en St. Thomas y St. John, en las USVI, continuará hoy, por lo que se recomienda a los bañistas que sigan actuando con precaución. #prwx #usviwx https://t.co/Znup4ZFJhl— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 30, 2025
No obstante, la científica anticipó que, a partir del jueves, las condiciones marítimas y costeras comenzarán a deteriorarse debido a la llegada de una marejada del norte asociada al huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda.
“Esta marejada estaría provocando oleaje de casi 10 pies y un riesgo alto de corrientes marinas. Así que mucha precaución a los bañistas y navegantes que vayan a las playas de nuestra isla este próximo fin de semana”, alertó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: