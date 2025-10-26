El huracán Melissa se intensifica y alcanza la categoría 2 mientras continúa rumbo a Jamaica

El huracán Melissa continuó fortaleciéndose y, según los datos recopilados por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su boletín de las 8:00 p.m., el ciclón alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson al registrar vientos máximos de 100 millas por hora (mph).

El fenómeno atmosférico, que contaba con vientos máximos de 75 mph en el boletín de las 2:00 p.m., experimenta un rápido periodo de intensificación mientras continúa su rumbo hacia Jamaica, nación a la que podría impactar, como un huracán categoría 4 o 5 a principios de la próxima semana.

A las 8:00 p.m., Melissa se encontraba a 130 millas al sureste de Kingston, Jamaica, y a unas 260 millas al oeste-suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

A esa hora, Melissa mantenía un lento desplazamiento de apenas 3 mph, con rumbo hacia el oeste.

El centro se encontraba en la latitud 16.5 Norte, longitud 75.6 Oeste, con una presión central mínima de 971 milibares (mb).

Proyección del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de la posible trayectoria del huracán Melissa, según los datos del boletín de las 8:00 p.m. del 25 de octubre de 2025. (Captura)

“El avión P-3 Orion de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) y un cazahuracanes de la reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encontraron vientos máximos sostenidos de hasta 100 mph, con ráfagas más fuertes. Se pronostica una intensificación rápida durante los próximos días y que Melissa se convierta en un huracán mayor (categoría 3 o más) antes de tocar tierra en Jamaica temprano la próxima semana", sostuvo el meteorólogo Jack Beven, quien preparó el informe de las 8:00 de la noche.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden a 15 millas del centro, mientras que los vientos de tormenta tropical se extienden a 160 millas del ojo, añadió el CNH.

En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro del ciclón se mueva cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y/o principios de la próxima semana, y podría estar cerca o sobre el este de Cuba a mediados de la próxima semana.

“Se espera que Melissa toque tierra en Jamaica como un huracán de categoría 4, lo que podría convertirlo en el impacto directo más fuerte registrado en la isla desde que existen los registros de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico”, advirtió el organismo federal en un boletín más temprano en el día.

Al momento, se mantiene vigente un aviso de huracán para Jamaica. De igual forma, continúa en efecto una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical para la península del suroeste de Haití desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

De acuerdo con el CNH, se espera que Melissa traiga entre 15 a 25 pulgadas de lluvia a porciones del sur de La Española y Jamaica hasta el martes, con máximas asiladas de hasta 35 pulgadas a través de la Península de Tiburon de Haití.

“Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos potenciales son posibles a través de porciones de Jamaica y el sur de la República Dominicana, mientras que se anticipan inundaciones repentinas catastróficas en el sur de Haití“, alertó la dependencia federal.

Mientras, el este de Cuba podría recibir entre cuatro a ocho pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 12 pulgadas de precipitación, hasta el martes.

De igual forma, se mantiene un riesgo de marejada ciclónica amenazante a la vida, especialmente a lo largo de la costa sur de Jamaica, a partir de del fin de semana o principios de la próxima semana.

El CNH advirtió, de hecho, que las alturas máximas de la marejada ciclónica podrían alcanzar de 5 a 10 pies por encima del nivel del suelo.