El tiempo en Estados Unidos se tornará extremo: ventisca, vórtice polar y calor inusual al mismo tiempo

Casi todas las regiones de Estados Unidos están siendo azotadas por el mal tiempo o están a punto de serlo.

Han comenzado los aguaceros en Hawaii. El suroeste pronto se calentará con un calor récord día tras día. Dos tormentas arrojarán nieve a montones sobre los estados del norte de los Grandes Lagos. Y el temido vórtice polar invadirá de nuevo el medio oeste y el este con un frío ártico desgarrador.

Esta previsión de temperaturas extremas se produce en un momento en el que gran parte del este ya se ha visto afectado por el mal tiempo. El miércoles, los habitantes de Washington D.C. se pasearon en pantalón corto bajo una temperatura récord de 86 grados Fahrenheit. El jueves nevó.

“En todo el país, aunque no se vean necesariamente extremos, se van a ver cambios generales de frío a cálido, o de cálido a frío”, dijo el meteorólogo Marc Chenard, del Centro de Predicción Meteorológica del servicio meteorológico en Maryland.

El antiguo científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOA, en inglés), Ryan Maue, dijo que se esperan condiciones meteorológicas extremas en los 50 estados.

El calor de tres dígitos persiste en el suroeste

Una cúpula de calor se formará a principios de la próxima semana y se estacionará sobre el suroeste, elevando las temperaturas a tres dígitos que no se han visto tan temprano en el año, dijeron Maue y Chenard.

Algunas previsiones hablan de 98 °F en Phoenix el martes, seguidos de 103 °F, 105 °F y dos días de 107 °F. En 137 años de registros, Phoenix nunca llegó a los 100 °F antes del 26 de marzo y suele alcanzar su primer día de 100 °F a principios de mayo, según el servicio meteorológico, que advirtió a la población: “Como no estamos aclimatados a este nivel de calor tan temprano en el año, será más impactante de lo habitual”.

Ya ha comenzado en Los Ángeles con un inusual clima de 90 °F en marzo que tuvo a la gente en pantalones cortos y camisetas de tirantes buscando sombra en cualquier lugar donde pudieran conseguirla, aunque fuera tan esbelta como un poste de la luz.

Shane Dixon, de 40 años, suele correr unos 8 kilómetros cerca de su casa en Culver City sin mucho esfuerzo, según dijo, con la cara reluciente de sudor y la camiseta metida dentro de los pantalones cortos. Pero el jueves fue duro por el calor, y tuvo que acortarlo.

“Se me derretía la nuca”, dice. Pero lo prefirió al frío y la nieve que caerán en otros lugares.

“Podría ir literalmente a remojarme y salir al sol y llegaría bien a casa. Si hiciera mucho frío, no podría hacerlo”, afirma.

El frío de un solo dígito invade el norte

Más o menos al mismo tiempo que el calor comienza a azotar Phoenix, el vórtice polar -un sistema que por lo general mantiene el aire frío encerrado cerca del Polo Norte- se prevé que envíe su frío profundamente en el Medio Oeste y el Este, incluso bordeando algunos del sureste, dijo Maue

Minneapolis rondará los cero grados de mínima, y Chicago estará en un solo dígito el martes. Al día siguiente, “las temperaturas se situarán entre los 20 °F y los 30 °F en el noreste y los 20 °F en el Atlántico Medio”, según Maue. Incluso Atlanta podría descender hasta los 20 °F.

Puñetazo de tormenta de nieve uno-dos

Dos sistemas tormentosos consecutivos -uno el viernes y otro entre el domingo y el lunes- se extenderán por el norte del país y los Grandes Lagos, y entre los dos podrían arrojar entre 1.5 y 1.5 metros de nieve en algunos lugares, según Maue.

Este segundo sistema tormentoso, de mayor tamaño, experimentará una caída de la presión barométrica tan rápida y brusca -lo que significa que se está intensificando y que los vientos se están reforzando- que se calificará como ciclón bomba, lo que es bastante inusual que se desarrolle sobre tierra. Normalmente, los ciclones bomba obtienen su energía de las cálidas aguas oceánicas, pero ésta la obtendrá del vórtice polar.

Incluso Alaska y Hawaii no están del todo bien

Maue dijo que Hawaii está recibiendo un río atmosférico que tendrá lluvias tan fuertes y persistentes que las inundaciones serán un problema importante. Oahu está bajo una advertencia de inundación repentina.

Y Alaska suele ser gélida ahora, pero hará unos 30 °F menos de lo habitual, dijo.

Es “la época del año en la que podemos ver cosas así”, dijo Chenard. “Pero esto parece incluso anómalo respecto a lo que se suele ver. Algunas de estas zonas batirán récords. Temperaturas récord para marzo y quizá varias veces”.

En la última semana, los tornados han matado al menos a ocho personas en Oklahoma, Michigan e Indiana. El pronóstico de tormentas severas no parece tan grande o generalizada para la próxima semana, pero las tormentas peligrosas podría aparecer “en cualquier lugar desde el valle del Mississippi hacia la costa este” el domingo o el lunes, dijo Chenard.

La corriente en chorro se vuelve loca

Maue y Chenard afirman que subyace una corriente en chorro desbocada.

La corriente en chorro es el río de aire que desplaza el tiempo de oeste a este en una trayectoria similar a la de una montaña rusa. Normalmente, las caídas son tan suaves como las de una montaña rusa infantil. Pero ahora la corriente en chorro está cayendo en vertical y provocando gritos, seguida de ascensos en línea recta.

“Lo que significa que se dan muchos extremos uno al lado del otro”, dijo Maue. Los frentes tormentosos procedentes del Pacífico chocan con la cúpula de calor de alta presión del suroeste y son empujados hacia el norte para escalar el pico montañoso de la corriente en chorro, “acceder a esa reserva de aire frío de ahí arriba” y traerlo de vuelta al sur por el otro lado de la colina, explicó.

Numerosos estudios han relacionado la inusual actividad de la corriente en chorro y el vórtice polar con la disminución del hielo marino ártico y el cambio climático provocado por el hombre.

Pero hay esperanza.

“El primer día de primavera es el 20 (de marzo), y después viene la recuperación”, dijo Maue.

La periodista de Associated Press Dorany Pineda contribuyó desde Los Ángeles.

