Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste
El desarrollo de un campo amplio de tronadas está produciendo fuertes lluvias en la zona
12 de septiembre de 2025 - 3:38 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del viernes, una advertencia de inundaciones para algunos municipios del centro-oeste de Puerto Rico ante el desarrollo de tronadas debido a los efectos del calor diurno.
De acuerdo con la agencia meteorológica, los municipios bajo alerta son:
El SNM indicó que estos municipios deben esperar inundaciones urbanas y de pequeños cuerpos de agua causadas por la precipitación excesiva.
“A las 2:51 p.m., el radar Doppler mostraba fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Esto causará inundaciones urbanas y en arroyos pequeños. Se han acumulado hasta 2 pulgadas de lluvia. Se espera que la fuerte lluvia provoque hasta 2 pulgadas adicionales de lluvia que continuarán provocando inundaciones”, indica el boletín emitido poco antes de las 3:00 p.m.
⚠️AGUADA, AÑASCO, MOCA and RINCÓN⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 12, 2025
Urban and Small Stream Flood Advisory.
|
Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta: 6:00 PM AST Sep 12, 2025#PRwx pic.twitter.com/Z36VdhNdGv
Más temprano, la agencia meteorológica había emitido un comunicado especial alertando sobre fuertes tormentas que afectarían los municipios del centro y centro-oeste.
El SNM dijo haber registrado ráfagas de vientos de hasta 40 millas por hora (mph) en algunas zonas impactadas.
“Con estas tormentas se producen frecuentes descargas eléctricas de nube a tierra. Los rayos pueden caer hasta 10 millas lejos de una tormenta eléctrica. Busque refugio seguro dentro de un edificio o vehículo”, indica el boletín.
⚠️SAN GERMÁN, SABANA GRANDE and MARICAO⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 12, 2025
Urban and Small Stream Flood Advisory.
|
Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta: 4:45 PM AST Sep 12, 2025#PRwx pic.twitter.com/KSbGHNjilR
