Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste

El desarrollo de un campo amplio de tronadas está produciendo fuertes lluvias en la zona

12 de septiembre de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Advertencia de inundaciones para el centro oeste de Puerto Rico. (Suministrada/SNM)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del viernes, una advertencia de inundaciones para algunos municipios del centro-oeste de Puerto Rico ante el desarrollo de tronadas debido a los efectos del calor diurno.

De acuerdo con la agencia meteorológica, los municipios bajo alerta son:

  • Sabana Grande, San Germán y Maricao: hasta las 4:45 p.m.
  • Aguada, Rincón, Añasco y Moca: hasta las 6:00 p.m.

El SNM indicó que estos municipios deben esperar inundaciones urbanas y de pequeños cuerpos de agua causadas por la precipitación excesiva.

“A las 2:51 p.m., el radar Doppler mostraba fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Esto causará inundaciones urbanas y en arroyos pequeños. Se han acumulado hasta 2 pulgadas de lluvia. Se espera que la fuerte lluvia provoque hasta 2 pulgadas adicionales de lluvia que continuarán provocando inundaciones”, indica el boletín emitido poco antes de las 3:00 p.m.

Más temprano, la agencia meteorológica había emitido un comunicado especial alertando sobre fuertes tormentas que afectarían los municipios del centro y centro-oeste.

El SNM dijo haber registrado ráfagas de vientos de hasta 40 millas por hora (mph) en algunas zonas impactadas.

“Con estas tormentas se producen frecuentes descargas eléctricas de nube a tierra. Los rayos pueden caer hasta 10 millas lejos de una tormenta eléctrica. Busque refugio seguro dentro de un edificio o vehículo”, indica el boletín.

