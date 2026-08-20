Granizo en San Sebastián y una tromba marina frente a Naguabo: los fenómenos que dejó la onda tropical

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El paso de una onda tropical por la región dejó el miércoles episodios de tiempo activo en distintos puntos de Puerto Rico, entre ellos granizo pequeño en San Sebastián y una tromba marina frente a la costa de Naguabo.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que el granizo fue reportado alrededor de las 12:59 p.m. en la PR-447, en el barrio Aibonito Guerrero, en San Sebastián, cerca de una farmacia.

Según Zayas, se trató de granizo del tamaña de un guisante, de aproximadamente 0.25 pulgadas, que se produjo en medio de una tronada particularmente fuerte.

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“Hubo una tronada bastante fuerte con vientos y rayos. Teníamos el paso de la ondita tropical con un poco de vaguada, así que se logró generar el granizo”, explicó la meteoróloga.

La misma tronada dejó acumulaciones considerables de lluvia en esa zona, donde, de acuerdo con Zayas, se registraron entre tres y casi cuatro pulgadas.

Horas más tarde, cerca de las 6:00 p.m., imágenes y vídeos publicados en redes sociales desde Naguabo y Humacao mostraron la formación de una tromba marina justo frente a la costa de Naguabo.

En las imágenes, de acuerdo con el SNM, se observaba claramente el anillo de rocío en la superficie del mar y el fenómeno permaneció visible durante poco más de un minuto.

Una tromba marina es una columna de aire que gira sobre un cuerpo de agua y se extiende desde una nube hasta la superficie del mar. Aunque guarda similitudes con un tornado, no se registra oficialmente como tal a menos que el embudo llegue a tocar tierra, explica la página web del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico.

Estos fenómenos suelen ser más pequeños y débiles que los tornados, pero pueden representar un peligro para embarcaciones, nadadores y aeronaves debido a sus fuertes vientos. Si alcanzan la costa, también pueden ocasionar daños a estructuras, árboles y tendido eléctrico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) clasifica las trombas marinas en tornádicas y no tornádicas.

De acuerdo con el organismo federal, las primeras están asociadas con tormentas severas y pueden producir fuertes vientos, granizo y rayos, mientras que las no tornádicas suelen desarrollarse bajo condiciones atmosféricas menos intensas y se forman directamente sobre aguas abiertas.

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El ciclo de una tromba marina no tornádica comienza con la aparición de una mancha oscura y un patrón en espiral sobre el agua. Posteriormente, se forma un anillo de rocío y el embudo se hace visible antes de debilitarse y disiparse.

Según el EcoExploratorio, en Puerto Rico se han identificado dos períodos en los que suelen observarse con mayor frecuencia: de marzo a mayo y de agosto a noviembre. En promedio, se registran unas 42 trombas marinas al año.