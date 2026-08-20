¿Lloverá durante los conciertos de Bad Bunny? Esto dice Meteorología

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Si conseguiste boletos para alguna de las dos funciones con las que Bad Bunny cerrará este fin de semana su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el panorama del tiempo luce, por el momento, favorable para las actividades al aire libre.

Las presentaciones están pautadas para el sábado y domingo en el Estadio Hiram Bithorn, un recinto que cuenta con áreas expuestas a las condiciones del tiempo.

Y aunque el pronóstico no apunta a un evento significativo de lluvia, las sombrillas figuran entre los artículos que no podrás llevar contigo, según las restricciones divulgadas por Move Concerts Puerto Rico. Por ello, vale la pena saber qué condiciones podrías enfrentar durante ambos días.

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La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que para el sábado se espera un patrón típico para esta época del año, con algunos aguaceros pasajeros y un ligero aumento en la humedad, pero sin condiciones particularmente inestables.

“Pudiéramos ver algunos aguaceros más temprano en zonas del este de Puerto Rico y, en las horas de la tarde, pues sí debemos ver actividad, pero debe ser quizás más concentrada en el oeste”, explicó.

1 / 11 | “De Puerto Rico para el mundo”: Así Bad Bunny termina su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino. - Suministrada/Eric Rojas 1 / 11 “De Puerto Rico para el mundo”: Así Bad Bunny termina su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino. Suministrada/Eric Rojas Compartir

Según Zayas, la mañana debe transcurrir relativamente tranquila, con algunos aguaceros pasajeros, mientras que durante la tarde la actividad de lluvia se concentraría principalmente sobre municipios del oeste. El SNM mantiene un riesgo limitado de inundaciones para el noroeste de Puerto Rico.

“Se ve un pequeño aumento en la humedad, pero no es tampoco tanto”, indicó la meteoróloga. “Va a ser un día con un patrón típico, tranquilo en la mañana, algunos aguaceros pasajeros y en la tarde entonces actividad al oeste”, explicó.

El panorama para el domingo será bastante similar, con un patrón típico y sin señales, por el momento, de un evento generalizado de lluvia.

Durante las noches podrían desarrollarse algunos aguaceros mayormente sobre las aguas, y alguno pudiera alcanzar sectores del este impulsado por los vientos. Sin embargo, “no se ve que debe ser ningún evento de lluvia”, recalcó.

Zayas explicó que el fin de semana estará más bien dominado por pequeños parchos de humedad que podrían moverse sobre la región y provocar aguaceros de corta duración.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

¿Qué se espera para este jueves?

En cuanto a este jueves, los períodos de lluvia deben permanecer bastante limitados, debido a la presencia de aire seco acompañado por concentraciones moderadas de polvo del Sahara sobre la zona.

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Aunque no se descarta algún aguacero durante la tarde, la actividad debería ser más limitada que la registrada el miércoles y, de desarrollarse, se concentraría principalmente en municipios del oeste y oeste-central debido a efectos locales.

La meteoróloga explicó que este jueves hay menos humedad disponible en comparación con ayer, cuando una onda tropical provocó actividad de lluvia en distintas zonas de Puerto Rico.

En sectores del este, incluida el área de Caguas, que forma parte de la cuenca de Carraízo, las acumulaciones del miércoles fueron bajas y no alcanzaron media pulgada. En la zona de El Yunque, en cambio, se registraron acumulaciones cercanas a una pulgada.

1 / 9 | FOTOS: Así se ve la gravedad de la sequía en Carraízo. Embalse Carraízo. - Alejandro Granadillo 1 / 9 FOTOS: Así se ve la gravedad de la sequía en Carraízo Embalse Carraízo. Alejandro Granadillo Compartir

Por otro lado, está vigente una advertencia de calor entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. para sectores urbanos y costeros, donde los índices de calor podrían alcanzar alrededor de 108 grados Fahrenheit, con temperaturas en los bajos 90.

Ante estas condiciones, Zayas recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y tomar descansos frecuentes del calor.