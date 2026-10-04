¿Qué está pasando con los animales? Protestan frente al Capitolio y exigen acción del gobierno

Miembros de Vínculo Animal PR y otras organizaciones llevaron a cabo este domingo una manifestación frente al Capitolio para reclamar al gobierno mayores protecciones y menos violencia para los animales.

Sahir Pujols, directora ejecutiva de Vínculo Animal PR, enfatizó en varios puntos, incluyendo una mayor implementación de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales.

“Hay una alza de maltrato animal en Puerto Rico y realmente estamos teniendo el problema que cuando se hacen denuncias, a veces, en un cuartel te dicen que no tienen policías para atender las querellas, o si la atienden el caso no procede”, expresó Pujols.

“La ley también establece unos cuidados mínimos, que los guardianes tienen que tener en Puerto Rico con los animales y estamos viendo que mucha gente no los está teniendo”, añadió.

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1 / 8 | Arranca la Semana de la Moda de Milán con una protesta de PETA por el uso de pieles de animales. Dos activistas de PETA realizaron la manifestación en la Plaza del Duomo, frente a la catedral de Milán. - Luca Bruno 1 / 8 Arranca la Semana de la Moda de Milán con una protesta de PETA por el uso de pieles de animales Dos activistas de PETA realizaron la manifestación en la Plaza del Duomo, frente a la catedral de Milán. Luca Bruno Compartir

Por su parte, Vivian Godoy, portavoz de Alianza Voces por los Animales, manifestó que “todos los días vemos actos de violencia contra los animales que muchas personas han normalizado: desde perros y gatos abandonados en las calles, animales utilizados como entretenimiento, caballos expuestos a condiciones inadecuadas, hasta animales silvestres y exóticos traficados, mantenidos ilegalmente o utilizados de manera irresponsable. No podemos permitir que estas situaciones continúen siendo parte de nuestra realidad”.

Durante la manifestación también reclamaron esterilizaciones masivas de animales abandonados o que estén sin hogar y que eliminen a los caballos como la categoría de vehículo en la Ley de Tránsito.

Asimismo, enfatizaron en la necesidad de que se apruebe una moratoria a la venta y reproducción de animales exóticos en Puerto Rico para controlar el problema de las especies invasivas.

Con relación ese planteamiento, Pujols explicó que la representante Adriana Gutiérrez presentó un proyecto de moratoria, para una prohibición por cinco años la venta y reproducción de animales exóticos.

“También pedimos una mayor fiscalización a los mataderos de Puerto Rico, de cómo están haciendo el proceso de sacrificar animales en la industria de la carne. Nos hemos enterados que no están siguiendo los protocolos de bienestar”, señaló Pujols.

Agregó que, de igual forma, exigieron “que Puerto Rico haga la transición para usar menos animales para la experimentación y que se acojan a tecnologías de vanguardia que se están usando en otros países para reducir el uso de animales en laboratorios”.

Con relación al reclamo en contra de la pirotecnia, debido al efecto nocivo que tiene en los animales, Pujols indicó que la senadora Ada Álvarez dijo que estaba trabajando en un proyecto para presentarlo como una medida legislativa.

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