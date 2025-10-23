Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Ha sido un pronóstico bien retante”: continúan atentos a la tormenta tropical Melissa

Se pronostica que el sistema se convierta en un huracán en los próximos días cerca de Jamaica

23 de octubre de 2025 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen statelital de la tormenta tropical Melissa. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El paso de la tormenta tropical Melissa continúa siendo un reto para los meteorólogos, debido a su movimiento lento y trayectoria incierta en el Caribe.

RELACIONADAS

Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph), mientras se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a cerca de 5 mph, tras haber aumentado levemente su velocidad de traslación.

A esa hora, la tormenta ubicaba en la latitud 15.5 norte y longitud 74.9 oeste.

“Se espera poco cambio en la fuerza durante el próximo día más o menos, pero se espera un fortalecimiento significativo a última hora del viernes y durante el fin de semana. Se pronostica que Melissa se convierta en un huracán en un par de días”, detalló la dependencia federal.

“Una cosa de la que nos sentimos seguros es que Melissa es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días”, señaló el CNH.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a este medio que Melissa todavía se encuentra al sur de Haití y ha comenzado un giro hacia el noroeste.

“Todavía hay bastante incertidumbre. Ha sido un pronóstico bien retante para los especialistas, y todavía no se tiene claridad sobre lo que pueda pasar. Sin embargo, los modelos apuntan a que se estará acercando lentamente a Jamaica el lunes, como un huracán o posiblemente un huracán mayor, de categoría tres o más, y que continuará rondando el Caribe durante la próxima semana laboral”, precisó la científica.

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

Es una herramienta importante y la meteoróloga Ada Monzón explica por qué.

“Aún es incierto si el sistema seguirá hacia el área de Cuba o si se acercará nuevamente a Haití y República Dominicana. Sin embargo, los modelos más recientes se inclinan a que se dirija hacia el área de Cuba. Independientemente, la estela de humedad va a continuar con nosotros y va a influir sobre el tiempo local en los próximos días”, distinguió.

A través de Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, norte de Haití y oeste de Jamaica, se esperan de entre dos a cuatro pulgadas de lluvia hasta el domingo.

En tanto, el gobierno de Jamaica ha emitido una vigilancia de huracán para la isla y actualizó la vigilancia de tormenta tropical a aviso.

También se mantiene vigente una vigilancia de huracán para la península del suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

El huracán San Ciriaco pasó por Puerto Rico el 18 de agosto de 1899 como un ciclón categoría 4. A su paso dejó gran destrucción y miles de muertes.El huracán San Felipe II pasó como categoría 5 el 13 de septiembre de 1928.Una grúa de construcción yace sobre un edificio luego del paso del huracán Dorian en Halifax, Canadá.
1 / 101 | Intensos y catastróficos: imágenes de huracanes históricos que dejaron destrucción a su paso . El huracán San Ciriaco pasó por Puerto Rico el 18 de agosto de 1899 como un ciclón categoría 4. A su paso dejó gran destrucción y miles de muertes. - Archivo
Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoCentro Nacional de Huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores