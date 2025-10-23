“Ha sido un pronóstico bien retante”: continúan atentos a la tormenta tropical Melissa

El paso de la tormenta tropical Melissa continúa siendo un reto para los meteorólogos, debido a su movimiento lento y trayectoria incierta en el Caribe.

Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph), mientras se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a cerca de 5 mph, tras haber aumentado levemente su velocidad de traslación.

A esa hora, la tormenta ubicaba en la latitud 15.5 norte y longitud 74.9 oeste.

“Se espera poco cambio en la fuerza durante el próximo día más o menos, pero se espera un fortalecimiento significativo a última hora del viernes y durante el fin de semana. Se pronostica que Melissa se convierta en un huracán en un par de días”, detalló la dependencia federal.

“Una cosa de la que nos sentimos seguros es que Melissa es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días”, señaló el CNH.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a este medio que Melissa todavía se encuentra al sur de Haití y ha comenzado un giro hacia el noroeste.

“Todavía hay bastante incertidumbre. Ha sido un pronóstico bien retante para los especialistas, y todavía no se tiene claridad sobre lo que pueda pasar. Sin embargo, los modelos apuntan a que se estará acercando lentamente a Jamaica el lunes, como un huracán o posiblemente un huracán mayor, de categoría tres o más, y que continuará rondando el Caribe durante la próxima semana laboral”, precisó la científica.

“Aún es incierto si el sistema seguirá hacia el área de Cuba o si se acercará nuevamente a Haití y República Dominicana. Sin embargo, los modelos más recientes se inclinan a que se dirija hacia el área de Cuba. Independientemente, la estela de humedad va a continuar con nosotros y va a influir sobre el tiempo local en los próximos días”, distinguió.

A través de Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, norte de Haití y oeste de Jamaica, se esperan de entre dos a cuatro pulgadas de lluvia hasta el domingo.

En tanto, el gobierno de Jamaica ha emitido una vigilancia de huracán para la isla y actualizó la vigilancia de tormenta tropical a aviso.

También se mantiene vigente una vigilancia de huracán para la península del suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe.