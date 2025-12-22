Mejoran las condiciones marítimas: si piensas ir a la playa, aprovecha hoy y el martes
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipa la llegada de una marejada para el miércoles
22 de diciembre de 2025 - 9:04 AM
Poca lluvia, temperaturas agradables y riesgo bajo de corrientes marinas se combinan para condiciones buenas para disfrutar del mar hoy, lunes, y mañana, martes en Puerto Rico.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que el panorama marítimo cambiará a partir de este miércoles.
La meteoróloga del SNM María Novoa explicó que se espera la llegada de una marejada a mediados de semana, seguida por otra el viernes.
Ambas afectarán la costa norte de Puerto Rico y se espera la activación de una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones.
Mientras, en cuanto a las condiciones del tiempo, Novoa dijo que habrá “un poco de variabilidad con interrupciones de lluvia en la zona metro, pero debe ser un día tranquilo”.
Señaló que se acerca un frente de frío y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, que podría traer inestabilidad, “pero no se ve significativo”.
Aunque siguen esperando días húmedos para Noche Buena y el Día de Navidad, aparentemente “podría ser menos húmedo”.
Asimismo, Novoa detalló que “la buena noticia es que las temperaturas estarán por debajo de lo normal a partir de mañana. Hay algunas áreas que ya estaban en los altos 50 (grados) y veremos que pudieran bajar un poco más”.
