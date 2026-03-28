Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No es momento para ríos”: lluvias persistentes elevan riesgo de crecidas e inundaciones

De cara al inicio de la Semana Santa, se espera un deterioro en las condiciones marítimas y costeras

28 de marzo de 2026 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las condiciones comenzarán a deteriorarse a partir de las 11:00 a.m., con actividad de lluvia que inicialmente impactará municipios del este y norte. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Puerto Rico enfrentará este sábado otro día húmedo con alta frecuencia de aguaceros y la posibilidad de tronadas, lo que podría provocar acumulación de agua en las carreteras y crecidas de ríos, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Exhortamos a las personas a que, antes de salir de sus casas, verifiquen los pronósticos. No es momento para ríos todo este fin de semana. Los terrenos ya están saturados”, sostuvo la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM.

Marrero explicó que las condiciones comenzarán a deteriorarse a partir de las 11:00 a.m., con actividad de lluvia que inicialmente impactará municipios del este y norte. Luego, se concentrará en el interior de la isla durante la tarde.

La meteoróloga indicó que, debido a la saturación de los suelos y los niveles elevados de los ríos, existe potencial de crecidas rápidas que podrían incidir sobre carreteras y estructuras cercanas a cuerpos de agua.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Para el domingo, se anticipa la entrada de aire más seco, lo que debe favorecer una mejoría en la frecuencia de los aguaceros. No obstante, Marrero advirtió que aún persistirá la posibilidad de actividad de lluvia en distintos puntos de la isla.

De cara al inicio de la Semana Santa, se espera un deterioro en las condiciones marítimas y costeras desde la tarde del lunes hacia el martes, en momentos en que residentes y turistas tienden a visitar las playas.

“Como todos sabemos, durante la Semana Santa las personas suelen acudir a las playas y salir en bote, pero las condiciones no van a estar propicias para ese tipo de actividades”, alertó.

Ante este escenario, no se descarta la emisión de un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas, así como advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los pronósticos y ejercer precaución, especialmente en zonas propensas a inundaciones y en el litoral.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoInundacionesSemana Santa
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: