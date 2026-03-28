“No es momento para ríos”: lluvias persistentes elevan riesgo de crecidas e inundaciones

Puerto Rico enfrentará este sábado otro día húmedo con alta frecuencia de aguaceros y la posibilidad de tronadas, lo que podría provocar acumulación de agua en las carreteras y crecidas de ríos, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Exhortamos a las personas a que, antes de salir de sus casas, verifiquen los pronósticos. No es momento para ríos todo este fin de semana. Los terrenos ya están saturados”, sostuvo la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM.

Marrero explicó que las condiciones comenzarán a deteriorarse a partir de las 11:00 a.m., con actividad de lluvia que inicialmente impactará municipios del este y norte. Luego, se concentrará en el interior de la isla durante la tarde.

La meteoróloga indicó que, debido a la saturación de los suelos y los niveles elevados de los ríos, existe potencial de crecidas rápidas que podrían incidir sobre carreteras y estructuras cercanas a cuerpos de agua.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Para el domingo, se anticipa la entrada de aire más seco, lo que debe favorecer una mejoría en la frecuencia de los aguaceros. No obstante, Marrero advirtió que aún persistirá la posibilidad de actividad de lluvia en distintos puntos de la isla.

De cara al inicio de la Semana Santa, se espera un deterioro en las condiciones marítimas y costeras desde la tarde del lunes hacia el martes, en momentos en que residentes y turistas tienden a visitar las playas.

“Como todos sabemos, durante la Semana Santa las personas suelen acudir a las playas y salir en bote, pero las condiciones no van a estar propicias para ese tipo de actividades”, alertó.

Ante este escenario, no se descarta la emisión de un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas, así como advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas.