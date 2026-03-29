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“No van a estar propicias”: advierten sobre corrientes peligrosas en las playas durante Semana Santa

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan espera que los parchos de humedad se retiren a partir del miércoles

29 de marzo de 2026 - 10:24 AM

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Las condiciones en la costa norte estarían peligrosas a partir de entre el lunes y martes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Aunque las condiciones del tiempo mejorarán en los próximos días, las playas del norte de Puerto Rico no estarían aptas para bañistas durante la mayor parte de la Semana Santa.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera que, entre lunes y martes, se deteriore la situación por corrientes marinas peligrosas en la costa norte de la isla, en el Océano Atlántico, así como en porciones del este y oeste.

“Sabemos que viene el ‘spring break’ y van a venir los turistas buscando sol y playa, pero las condiciones no van a estar propicias para el disfrute”, dijo la meteoróloga del SNM, Mariangelis Marrero. “En caso de que quieran algo más tranquilo, pues las condiciones a través de las playas del sur estarán más tranquilas”.

Explicó que próximamente estarían enviando comunicados sobre las condiciones costeras, así como de la situación en el mar para los operadores de embarcaciones pequeñas.

Además, señaló que la situación se deberá a una combinación de una marejada que se acerca a la isla, así como fuertes del vientos en el área.

Mientras, anticipó que la actividad de lluvia comenzará a reducirse desde hoy, que amaneció mayormente soleado.

“En horas de la tarde se espera que se desarrolle algo de lluvia mayormente en el suroeste de Puerto Rico”, apuntó.

Con relación a la lluvia para la Semana Santa, Marrero dijo que esperan que del miércoles en adelante “las condiciones se ven un poco más tranquilas”.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaCorrientes submarinas peligrosas
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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