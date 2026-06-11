Onda tropical y vaguada aumentarán el riesgo de inundaciones esta tarde en Puerto Rico

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Puerto Rico tendrá este jueves un día más lluvioso de lo habitual, debido al paso de una onda tropical y una vaguada que aumentarán la posibilidad de aguaceros fuertes y tronadas, principalmente durante la tarde.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las lluvias más fuertes podrían concentrarse en el interior, norte y noroeste de la isla, donde existe riesgo de limitado a elevado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

También podrían ocurrir inundaciones repentinas aisladas en zonas vulnerables o que suelen acumular agua con facilidad.

Aunque no se espera lluvia constante durante todo el día, la dependencia federal señaló que las condiciones podrían deteriorarse rápidamente en la tarde, por lo que residentes y visitantes deben mantenerse atentos a los boletines del tiempo.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De acuerdo con el pronóstico del SNM, la nubosidad asociada con la onda tropical limitaría el calor extremo durante el día de hoy.

Sin embargo, el calor volverá a sentirse con mayor intensidad desde el viernes y durante el fin de semana, cuando los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit en áreas urbanas, costeras y de baja elevación.

Además, una nueva masa de aire seco con polvo del Sahara llegará a la región entre la madrugada del viernes y el sábado, lo que podría provocar cielos brumosos y una reducción en la calidad del aire.