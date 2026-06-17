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Peligro de incendios, calor y polvo del Sahara: lo que traerá el tiempo esta semana

Una débil onda tropical aumentará la humedad el jueves y viernes

17 de junio de 2026 - 7:34 AM

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Un comunicado de peligro de incendios permanecerá en efecto hasta las 4:00 p.m. para sectores del sur. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Un patrón de tiempo mayormente estable dominará este miércoles en Puerto Rico, aunque sectores del sur y oeste de la isla enfrentarán un riesgo elevado de incendios forestales.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que un comunicado de peligro de incendios permanecerá en efecto hasta las 4:00 p.m. para sectores del sur, debido a la combinación de vegetación seca, baja humedad relativa y condiciones ventosas.

La agencia advirtió que cualquier incendio que se desarrolle bajo estas condiciones podría propagarse con rapidez, por lo que recomendó evitar las quemas al aire libre y ejercer precaución con actividades que puedan producir chispas.

Aunque una masa de aire más seco comenzará a llegar sobre la región, podrían registrarse aguaceros pasajeros. Además, la humedad remanente podría favorecer aguaceros aislados y tronadas en el oeste e interior durante la tarde.

No obstante, no se anticipa un evento de inundaciones generalizadas.

Para jueves y viernes, se espera un aumento en la humedad asociado a una débil onda tropical. Sin embargo, la presencia de aire seco y de una nube moderada de polvo del Sahara limitará la cobertura e intensidad de los aguaceros.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un riesgo bajo de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico.

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Aun así, el SNM recordó que corrientes más fuertes pueden ocurrir cerca de muelles, arrecifes y canales, por lo que recomendó a los bañistas conocer las condiciones locales y mantenerse atentos mientras disfrutan del agua.

Los efectos del calor también podrían sentirse con mayor intensidad entre jueves y viernes, a medida que aumenten los niveles de humedad en la región.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoIncendios forestales
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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