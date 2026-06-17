Peligro de incendios, calor y polvo del Sahara: lo que traerá el tiempo esta semana
Una débil onda tropical aumentará la humedad el jueves y viernes
17 de junio de 2026 - 7:34 AM
17 de junio de 2026 - 7:34 AM
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Un patrón de tiempo mayormente estable dominará este miércoles en Puerto Rico, aunque sectores del sur y oeste de la isla enfrentarán un riesgo elevado de incendios forestales.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que un comunicado de peligro de incendios permanecerá en efecto hasta las 4:00 p.m. para sectores del sur, debido a la combinación de vegetación seca, baja humedad relativa y condiciones ventosas.
La agencia advirtió que cualquier incendio que se desarrolle bajo estas condiciones podría propagarse con rapidez, por lo que recomendó evitar las quemas al aire libre y ejercer precaución con actividades que puedan producir chispas.
📅 Jun 17, 2026: 🔥 Fire Danger Statement until 4 PM AST for southern PR. Dry fuels, low humidity & breezy conditions will support rapid fire spread. Avoid burning. | 🔥 Comunicado de Peligro de Incendios hasta las 4 PM AST. Evite quemas. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/ccByzU1Dja— NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 17, 2026
Aunque una masa de aire más seco comenzará a llegar sobre la región, podrían registrarse aguaceros pasajeros. Además, la humedad remanente podría favorecer aguaceros aislados y tronadas en el oeste e interior durante la tarde.
No obstante, no se anticipa un evento de inundaciones generalizadas.
Para jueves y viernes, se espera un aumento en la humedad asociado a una débil onda tropical. Sin embargo, la presencia de aire seco y de una nube moderada de polvo del Sahara limitará la cobertura e intensidad de los aguaceros.
En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un riesgo bajo de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico.
Aun así, el SNM recordó que corrientes más fuertes pueden ocurrir cerca de muelles, arrecifes y canales, por lo que recomendó a los bañistas conocer las condiciones locales y mantenerse atentos mientras disfrutan del agua.
Los efectos del calor también podrían sentirse con mayor intensidad entre jueves y viernes, a medida que aumenten los niveles de humedad en la región.
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