Peligro de incendios, calor y polvo del Sahara: lo que traerá el tiempo esta semana

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Un patrón de tiempo mayormente estable dominará este miércoles en Puerto Rico, aunque sectores del sur y oeste de la isla enfrentarán un riesgo elevado de incendios forestales.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que un comunicado de peligro de incendios permanecerá en efecto hasta las 4:00 p.m. para sectores del sur, debido a la combinación de vegetación seca, baja humedad relativa y condiciones ventosas.

La agencia advirtió que cualquier incendio que se desarrolle bajo estas condiciones podría propagarse con rapidez, por lo que recomendó evitar las quemas al aire libre y ejercer precaución con actividades que puedan producir chispas.

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Aunque una masa de aire más seco comenzará a llegar sobre la región, podrían registrarse aguaceros pasajeros. Además, la humedad remanente podría favorecer aguaceros aislados y tronadas en el oeste e interior durante la tarde.

No obstante, no se anticipa un evento de inundaciones generalizadas.

Para jueves y viernes, se espera un aumento en la humedad asociado a una débil onda tropical. Sin embargo, la presencia de aire seco y de una nube moderada de polvo del Sahara limitará la cobertura e intensidad de los aguaceros.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un riesgo bajo de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico.

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Aun así, el SNM recordó que corrientes más fuertes pueden ocurrir cerca de muelles, arrecifes y canales, por lo que recomendó a los bañistas conocer las condiciones locales y mantenerse atentos mientras disfrutan del agua.