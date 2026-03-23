Persisten la lluvia y las condiciones peligrosas en el mar: así estará el tiempo este lunes

Un sistema frontal que ya se aleja de la zona de Puerto Rico provocará este lunes más aguaceros a lo largo de la isla y no se descarta que estas provoquen inundaciones en zonas urbanas y de poco drenaje, alertó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La meteoróloga Glorianne Rivera alertó, además, que las personas deben mantenerse alejadas esta semana, y la próxima, de playas y ríos debido los riesgos por alto oleaje, corrientes marinas y crecidas de ríos.

“El sistema (frontal) ya se encuentra retirándose de nuestra zona, pero sigue trayendo actividad de lluvia a través de la zona metropolitana y sectores del norte de la isla en el día de hoy”, señaló.

En la mañana, se prevé que los aguaceros no provoquen mayores acumulaciones de agua. No obstante, Rivera indicó que la precipitación se moverá a sectores de la montaña y el sur de Puerto Rico.

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“Ahí podemos tener algo de posibilidad de ver acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje”, apuntó la meteoróloga.

Entre el domingo y la mañana del lunes, se registraron media y una pulgada de lluvia en la zona metropolitana, particularmente entre San Juan, Guaynabo y Bayamón, así como la zona entre Carolina y Canóvanas. En la zona interior, en Orocovis, se registraron 2 pulgadas de lluvia y en el sur, entre Ponce y Yauco, se registraron entre una pulgada y una pulgada y media.

Rivera señaló que el SNM emitió varios boletines para alertar sobre las condiciones peligrosas en el mar.

“Las condiciones marítimas todavía continúan peligrosas en el día de hoy. Tenemos una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas abiertas del Atlántico hasta esta tarde, a las 6:00 p.m., como también el riesgo alto de corrientes marinas para todo el litoral norte de Puerto Rico hasta las 6:00 p.m. también”, explicó.

“Todavía hay muchos turistas que están llegando de Estados Unidos por motivo de ‘Spring Break’, así que exhortamos a la ciudadanía, tanto a los locales como visitantes, que se mantengan alejados de agua”, añadió.

La meteoróloga adelantó que las condiciones peligrosas en el mar se mantendrán esta semana y la próxima, cuando muchas personas suelen estar de vacaciones o sin clases por la Semana Santa.

“Se acerca otra marejada para el fin de semana”, expresó la meteoróloga. “Que sepan los bañistas si están preparando los planes de Semana Santa”, agregó.

Ante esto, urgió a las personas a reconsiderar sus planes si estos incluyen visitas a playas o ríos.

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“Busquen otra cosa que hacer. Las condiciones de tiempo no se ven malas para la semana que viene, pero sí las condiciones marítimas (estarán) algo deterioradas”, expresó.