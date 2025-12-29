Pronostican un día fresco y soleado, pero siga fuera del mar en la costa norte
Los efectos de una marejada continúan provocando condiciones peligrosas para bañistas este lunes
29 de diciembre de 2025 - 8:13 AM
Municipios de la zona central amanecieron nuevamente este lunes arropados por el frío, mientras que las condiciones del mar continúan peligrosas para bañistas en la costa norte de Puerto Rico.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que los municipios de Cayey y Jayuya amanecieron hoy con temperaturas de 53 grados Fahrenheit.
La estación en las oficinas del SNM en Carolina registró una temperatura de 66 grados y, cerca de allí, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín obtuvo una lectura de 69 grados.
La meteoróloga del SNM María Novoa indicó que las temperaturas frescas, combinado con tiempo mayormente seco, crean las condiciones para un día “bonito para la playa, pero debido a las condiciones costeras, tenemos un comunicado de corrientes marinas por corrientes marinas peligrosas para bañistas en el norte”.
“Una persona falleció ayer (ahogada en Piñones, Loíza). El llamado es a no retar a la naturaleza y optar por ir a las playas en el sur o quedarse fuera del agua”, dijo Novoa.
La meteoróloga señaló que el comunicado de corrientes marinas peligrosas se mantiene en efecto hasta las 6:00 de la tarde de mañana, martes.
“Se extendió porque los remanentes de una marejada siguen presentes”, explicó. "
En cuanto a las condiciones del tiempo para el resto de la semana, Novoa recomendó que las personas que estén planificando fiestas de Despedida de Año vayan pensando en “el plan B”, con opción de carpas o celebraciones en el interior, debido a un aumento en la humedad que podría “provocar interrupciones de lluvia”.
