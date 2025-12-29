Opinión
Pronostican un día fresco y soleado, pero siga fuera del mar en la costa norte

Los efectos de una marejada continúan provocando condiciones peligrosas para bañistas este lunes

29 de diciembre de 2025 - 8:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipó que las condiciones para bañistas en la costa norte continuarán peligrosas hasta el martes a las 6:00 p.m. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Municipios de la zona central amanecieron nuevamente este lunes arropados por el frío, mientras que las condiciones del mar continúan peligrosas para bañistas en la costa norte de Puerto Rico.

RELACIONADAS

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que los municipios de Cayey y Jayuya amanecieron hoy con temperaturas de 53 grados Fahrenheit.

La estación en las oficinas del SNM en Carolina registró una temperatura de 66 grados y, cerca de allí, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín obtuvo una lectura de 69 grados.

La meteoróloga del SNM María Novoa indicó que las temperaturas frescas, combinado con tiempo mayormente seco, crean las condiciones para un día “bonito para la playa, pero debido a las condiciones costeras, tenemos un comunicado de corrientes marinas por corrientes marinas peligrosas para bañistas en el norte”.

“Una persona falleció ayer (ahogada en Piñones, Loíza). El llamado es a no retar a la naturaleza y optar por ir a las playas en el sur o quedarse fuera del agua”, dijo Novoa.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre las condiciones peligrosas para bañistas en la costa norte de Puerto Rico.
Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre las condiciones peligrosas para bañistas en la costa norte de Puerto Rico. (Captura)

La meteoróloga señaló que el comunicado de corrientes marinas peligrosas se mantiene en efecto hasta las 6:00 de la tarde de mañana, martes.

“Se extendió porque los remanentes de una marejada siguen presentes”, explicó. "

En cuanto a las condiciones del tiempo para el resto de la semana, Novoa recomendó que las personas que estén planificando fiestas de Despedida de Año vayan pensando en “el plan B”, con opción de carpas o celebraciones en el interior, debido a un aumento en la humedad que podría “provocar interrupciones de lluvia”.

Servicio Nacional de Meteorología
