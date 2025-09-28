Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de septiembre de 2025
78°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se forma la depresión tropical 9 al noreste de Cuba

Se espera que se convierta en huracán a principios de la próxima semana

28 de septiembre de 2025 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El huracán San Ciriaco pasó por Puerto Rico el 18 de agosto de 1899 como un ciclón categoría 4. A su paso dejó gran destrucción y miles de muertes.El huracán San Felipe II pasó como categoría 5 el 13 de septiembre de 1928.Una grúa de construcción yace sobre un edificio luego del paso del huracán Dorian en Halifax, Canadá.
1 / 101 | Se forma la depresión tropical 9 al noreste de Cuba. El huracán San Ciriaco pasó por Puerto Rico el 18 de agosto de 1899 como un ciclón categoría 4. A su paso dejó gran destrucción y miles de muertes. - Archivo
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La potencial tormenta tropical 9 se convirtió, en la tarde de este sábado, en la depresión tropical 9, confirmó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

RELACIONADAS

El sistema, que mantiene movimiento hacia el noreste a 5 millas por hora (mph), podría convertirse en huracán a principios de la semana entrante, resaltó la agencia.

El CNH indicó, en el boletín de las 5:00 p.m., que el sistema experimentó una reducción en su velocidad de traslación, que hasta el viernes, era de 10 mph.

Se espera que el fenómeno atmosférico se fortalezca y genere condiciones de tormenta tropical en partes del centro y noroeste de las Bahamas, al menos, hasta la noche del domingo.

Además, añadió el CNH, es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical en partes de la costa este del centro del estado de la Florida, a partir del lunes, donde se encuentra vigente una alerta de tormenta tropical.

“Las lluvias continuarán afectando el este de Cuba, La Española, Jamaica y las Bahamas durante el fin de semana, lo que probablemente provocará inundaciones repentinas y urbanas. Es posible que se produzcan deslizamientos de tierra en las zonas más altas”, señaló el CNH en el boletín.

Al momento, el disturbio atmosférico registra vientos máximos de 35 mph, aunque su presión central continúa descendiendo, de 1007 milibares (mb), el viernes, a 1005 mb.

El centro del sistema se localizaba en la latitud 22.2 grados Norte, longitud 76.5 grados Oeste.

Por su parte, Glorianne Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), exhortó a los residentes de esas zonas a mantenerse alertas ante el sistema.

“Ya es depresión tropical, se encuentra al norte de Cuba y esperamos que se continue fortaleciendo durante las próximas horas a medida que continue su paso. La última trayectoria lo ubica haciendo un giro hacia el este, hacia aguas de mar abierto, y todos los modelos están coincidiendo en este giro”, indicó Rivera.

“Esto se debe a un frente frío que lo está empujando hacia el este. Y, aunque no necesariamente el frente frío degradará las condiciones para que el fenómeno se desarrolle, sí esperamos que se debilite a medida que vaya haciendo ese giro”, explicó.

Sin embargo, la meteoróloga dijo que, antes de que haga ese giro, podría experimentar una fase de fortalecimiento que lo convertiría en huracán.

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Es la amenaza más grande a la vida asociada a huracanes”, explica la meteoróloga Ada Monzón.

Tags
Breaking NewsDepresión tropicalServicio Nacional de MeteorologíaCentro Nacional de HuracanesFloridaBahamasCubaGeorgia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores