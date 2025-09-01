Opinión
1 de septiembre de 2025
Se forma la tormenta tropical Kiko en el Océano Pacífico oriental

No representará una amenaza para tierra

1 de septiembre de 2025 - 9:29 PM

El centro de la tormenta se localizó a unos 1090 millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una nueva tormenta tropical se formó el domingo en el océano Pacífico oriental, a más de 1,000 millas de la costa de México. No había amenaza inmediata para tierra.

La tormenta tropical Kiko se desarrolló temprano en el día y se espera que se convierta en huracán esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) en Miami, que no emitió avisos ni advertencias costeras.

“Se espera un fortalecimiento durante los próximos dos días, y se pronostica que el sistema se convertirá en huracán para el martes”, dijo el NHC.

El centro de la tormenta se localizó a unos 1090 millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron a 40 millas por hora (mph) y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 9 mph.

Las tormentas tropicales tienen velocidades de viento de entre 45 a 74 mph. Se convierte en huracán cuando la velocidad del viento alcanza los 75 mph.

