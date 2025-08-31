Sigue la racha candente: emiten nuevo aviso de calor extremo para Puerto Rico
El SNM también advirtió sobre riesgo de tronadas y lluvias durante la tarde
31 de agosto de 2025 - 10:23 AM
Actualizado el 31 de agosto de 2025 - 10:25 AM
31 de agosto de 2025 - 10:23 AM
Actualizado el 31 de agosto de 2025 - 10:25 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo un aviso de calor extremo para todas las islas del archipiélago de Puerto Rico, así como para las Islas Vírgenes Estadounidenses.
La meteoróloga del (SNM), María Novoa, indicó a El Nuevo Día que las condiciones se esperan entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., cuando podría haber áreas que registren sobre 112 grados de sensación de calor.
“Puede ser que en algunas zonas se vea más y en otras, menos. Pero lo que estaos viendo es que las condiciones calurosas continúan. Esa racha no nos ha dado ‘break’. Estamos viendo que las temperaturas mínimas siguen calientes. Eso aporta a que aumente más durante el día”, explicó Novoa.
“Se espera que esa racha continúe”, agregó. “Pudiera ser que para el martes o miércoles se vea una posible disminución del riesgo de calor, aunque de todas formas pudieran haber advertencias”.
Mientras, señaló que continúa el patrón de lluvias en horas de la tarde. Esperan tronadas en la zona central hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico.
De hecho, el SNM publicó un mapa en el que identifica esa región como de posible lluvia excesiva para esta tarde con “riesgo elevado” de inundaciones repentinas.
Novoa aprovechó para enviar un mensaje de precaución tras incidentes con rayos que han afectado a varias personas.
El caso más reciente fue este sábado, en Villalba, donde dos hombres fueron impactados por un rayo mientras pescaban en el lago Toa Vaca. Uno de ellos fue encontrado sin vida dentro del agua, mientras que el otro estaba estable, pero con quemaduras en sus manos.
“Mencionamos el riesgo por rayos. Estamos viendo que la actividad de tronadas se está dando más fuerte”, apuntó Novoa.
“Es importante resaltar que cuando escuchen la tronada, ese rugir, que busquen algún lugar bajo techo”, afirmó. “En el caso de las playas, aunque hay un riesgo bajo de corrientes marinas, es importante que estén pendientes por si ven aguaceros y tronadas”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: