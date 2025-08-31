Opinión
31 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
Sigue la racha candente: emiten nuevo aviso de calor extremo para Puerto Rico

El SNM también advirtió sobre riesgo de tronadas y lluvias durante la tarde

31 de agosto de 2025 - 10:23 AM

Actualizado el 31 de agosto de 2025 - 10:25 AM

El SNM señaló que continúa el patrón de lluvias en horas de la tarde. Esperan tronadas en la zona central hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo un aviso de calor extremo para todas las islas del archipiélago de Puerto Rico, así como para las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La meteoróloga del (SNM), María Novoa, indicó a El Nuevo Día que las condiciones se esperan entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., cuando podría haber áreas que registren sobre 112 grados de sensación de calor.

“Puede ser que en algunas zonas se vea más y en otras, menos. Pero lo que estaos viendo es que las condiciones calurosas continúan. Esa racha no nos ha dado ‘break’. Estamos viendo que las temperaturas mínimas siguen calientes. Eso aporta a que aumente más durante el día”, explicó Novoa.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. (NOAA)

“Se espera que esa racha continúe”, agregó. “Pudiera ser que para el martes o miércoles se vea una posible disminución del riesgo de calor, aunque de todas formas pudieran haber advertencias”.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio

Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Mientras, señaló que continúa el patrón de lluvias en horas de la tarde. Esperan tronadas en la zona central hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico.

De hecho, el SNM publicó un mapa en el que identifica esa región como de posible lluvia excesiva para esta tarde con “riesgo elevado” de inundaciones repentinas.

Precaución por riesgo de rayos

Novoa aprovechó para enviar un mensaje de precaución tras incidentes con rayos que han afectado a varias personas.

El caso más reciente fue este sábado, en Villalba, donde dos hombres fueron impactados por un rayo mientras pescaban en el lago Toa Vaca. Uno de ellos fue encontrado sin vida dentro del agua, mientras que el otro estaba estable, pero con quemaduras en sus manos.

Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios buscan a un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba, luego de que resultara afectado por un rayo en la tarde del sábado 30 de agosto.Familiares y allegados del pescador, de Lares, estuvieron toda la noche y se quedaron cerca del área pendientes a recibir noticias de los esfuerzos de búsqueda.Búsqueda encabezada por Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres para dar con el paradero de un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba después de resultar afectado por un rayo.
1 / 11 | En imágenes: así buscan a pescador desaparecido tras impacto de un rayo en lago de Villalba. Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios buscan a un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba, luego de que resultara afectado por un rayo en la tarde del sábado 30 de agosto. - Suministrada

“Mencionamos el riesgo por rayos. Estamos viendo que la actividad de tronadas se está dando más fuerte”, apuntó Novoa.

“Es importante resaltar que cuando escuchen la tronada, ese rugir, que busquen algún lugar bajo techo”, afirmó. “En el caso de las playas, aunque hay un riesgo bajo de corrientes marinas, es importante que estén pendientes por si ven aguaceros y tronadas”.

Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsCalor extremo
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
