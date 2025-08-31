Sigue la racha candente: emiten nuevo aviso de calor extremo para Puerto Rico

1 / 11 En imágenes: así buscan a pescador desaparecido tras impacto de un rayo en lago de Villalba

Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios buscan a un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba, luego de que resultara afectado por un rayo en la tarde del sábado 30 de agosto.

Suministrada