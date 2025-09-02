Opinión
2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Se forma la tormenta tropical Lorena en el Pacífico

Los pronosticadores indicaron que podría alcanzar fuerza de huracán más adelante

2 de septiembre de 2025 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen satelital de la tormenta tropical Lorena. (NHC/NOAA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La tormenta tropical Lorena se formó el martes en el océano Pacífico oriental, frente a la costa de México, y los pronosticadores indicaron que podría alcanzar fuerza de huracán más adelante.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de aproximadamente 45 millas por hora (mph). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que se esperaba un fortalecimiento continuo del sistema, que podría convertirse en huracán para el miércoles.

En la mañana del martes, el centro de la tormenta se encontraba a unas 240 millas al oeste de Manzanillo, México, desplazándose hacia el noroeste a cerca de 14 mph.

En otro punto del Pacífico oriental, otra tormenta se intensificó hasta convertirse en el huracán Kiko, que se mueve lentamente hacia el oeste, sin representar una amenaza inmediata para tierra firme.

Kiko se localizaba el martes a unas 1,840 millas al este de Hawái, con vientos máximos sostenidos de 75 mph. Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 7 mph.

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó un fortalecimiento gradual durante los próximos días, aunque no emitió vigilancias ni avisos costeros.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
