Se forma la tormenta tropical Lorena en el Pacífico
Los pronosticadores indicaron que podría alcanzar fuerza de huracán más adelante
2 de septiembre de 2025 - 2:30 PM
La tormenta tropical Lorena se formó el martes en el océano Pacífico oriental, frente a la costa de México, y los pronosticadores indicaron que podría alcanzar fuerza de huracán más adelante.
Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de aproximadamente 45 millas por hora (mph). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que se esperaba un fortalecimiento continuo del sistema, que podría convertirse en huracán para el miércoles.
En la mañana del martes, el centro de la tormenta se encontraba a unas 240 millas al oeste de Manzanillo, México, desplazándose hacia el noroeste a cerca de 14 mph.
En otro punto del Pacífico oriental, otra tormenta se intensificó hasta convertirse en el huracán Kiko, que se mueve lentamente hacia el oeste, sin representar una amenaza inmediata para tierra firme.
Kiko se localizaba el martes a unas 1,840 millas al este de Hawái, con vientos máximos sostenidos de 75 mph. Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 7 mph.
El Centro Nacional de Huracanes pronosticó un fortalecimiento gradual durante los próximos días, aunque no emitió vigilancias ni avisos costeros.
