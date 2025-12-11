Opinión
Vientos fuertes y marejada del norte deteriorarán las condiciones marítimas en Puerto Rico

Un riesgo alto de corrientes marinas estará vigente hasta por lo menos el sábado

11 de diciembre de 2025 - 7:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La combinación de una marejada del norte y la brisa fuerte generará oleaje más picado. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un aumento en la velocidad de los vientos, junto con la llegada de una marejada del norte, provocará que las playas y las aguas alrededor de Puerto Rico enfrenten condiciones peligrosas hasta, por lo menos, el sábado.

De acuerdo con el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el patrón ventoso responde a una zona de alta presión localizada en el Atlántico central, que continuará dominando el panorama al menos hasta el sábado.

“Esperamos una masa de aire seco en la noche del viernes. Pero ya el sábado temprano esperamos otro disturbio que estará incrementando la actividad de aguaceros en áreas expuestas del sur y este en las mañanas y, en las tardes, podríamos ver aguaceros desde el interior hacia el noroeste y oeste”, precisó el científico sobre el patrón que se espera durante los próximos días.

El aumento en la intensidad del viento podría, a su vez, provocar temperaturas ligeramente más altas de lo normal para esta época del año.

Condiciones peligrosas en las aguas

Ramos informó que, en el mar, la combinación de una marejada del norte y la brisa fuerte generará oleaje más picado y condiciones peligrosas.

Indicó que el SNM mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y este, desde Aguadilla hasta Fajardo, incluyendo a Culebra, al menos hasta la mañana del sábado.

También sigue vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico hasta las 6:00 p.m. del viernes.

