“Este fue un asesinato político, que no es la palabra que usamos muy a menudo en Estados Unidos, y mucho menos en Minnesota”, dijo a los reporteros el lunes el fiscal interino de Estados Unidos, **Joseph Thompson**. “Es un ataque escalofriante a nuestra democracia, a nuestra forma de vida”.

Sábado, 14 de junio

2:06 a.m., Champlin, Minnesota

Alrededor de las 2:07 a.m., Champlin

2:24 a.m., Maple Grove

Boelter viajaba con una lista de unos 70 nombres, incluyendo destacados legisladores estatales y federales, líderes comunitarios y defensores del derecho al aborto, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir detalles de la investigación en curso.