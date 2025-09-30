7 puntos clave sobre qué pasaría si hay un cierre del gobierno federal al final del día

Washington - Washington está a pocas horas de otro cierre del gobierno federal, con perspectivas bastante sombrías de un compromiso de última hora en el Congreso para evitar los cierres federales que comienzan a las 12:01 a.m. del miércoles.

Los republicanos han elaborado una medida a corto plazo para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas han insistido en que la medida aborde sus preocupaciones sobre la atención médica. Quieren revertir los recortes de Medicaid en el mega proyecto de ley del presidente Donald Trump que se aprobó este verano, así como extender los créditos fiscales que hacen que las primas de los seguros de salud sean más asequibles para millones de personas que compran a través de los mercados establecidos por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Los republicanos dicen que la propuesta demócrata es inviable.

Ninguna de las partes muestra signos de ceder, y no se espera que la Cámara de Representantes vote esta semana.

Aquí hay un vistazo a cómo ocurriría un cierre:

1. ¿Qué sucede en un cierre?

Cuando ocurre una falta de financiamiento, la ley exige que las agencias cesen la actividad y licencien a sus empleados “no exentos”. Los empleados exentos incluyen aquellos que realizan trabajos para proteger la vida y la propiedad. Se quedan en el trabajo pero no se les paga hasta que finaliza el cierre.

Durante el cierre parcial de 35 días en el primer mandato de Trump, aproximadamente 340,000 de los 800,000 trabajadores federales en las agencias afectadas fueron suspendidos. El resto fueron “exentos” y obligados a trabajar.

2. ¿Qué trabajo gubernamental continúa durante un cierre?

En realidad, mucho.

Los investigadores del FBI, los oficiales de la CIA, los controladores de tráfico aéreo y los agentes que manejan los puntos de control del aeropuerto continúan trabajando. También lo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas.

Aquellos programas que dependen del gasto obligatorio también generalmente continúan durante un cierre. Los cheques del Seguro Social continúan saliendo. Las personas mayores que dependen de la cobertura de Medicare aún pueden ir a ver a sus médicos y proveedores de atención médica y presentar reclamos de pago y ser reembolsados.

La atención médica para veteranos también continúa durante un cierre. Los centros médicos y las clínicas ambulatorias de Asuntos de Veteranos estarán abiertos y los beneficios de VA continuarán siendo procesados y entregados. Los entierros continuarán en los cementerios nacionales de VA.

3. ¿Se les pagará a los trabajadores federales suspendidos?

Sí. En 2019, el Congreso aprobó un proyecto de ley que consagra en la ley el requisito de que los empleados suspendidos reciban un pago retroactivo una vez que se reanuden las operaciones.

Si bien eventualmente se les pagará, los trabajadores suspendidos, así como aquellos que permanecen en el trabajo, pueden tener que pasar sin uno o más de sus cheques de pago regulares, dependiendo de cuánto dure el cierre, lo que creará estrés financiero para muchas familias.

Los miembros del servicio también recibirían un pago retroactivo por cualquier cheque de pago perdido una vez que se reanude el financiamiento federal.

4. ¿Seguiré recibiendo correo?

Sí. El Servicio Postal de Estados Unidos no se ve afectado por un cierre del gobierno. Es una entidad independiente que se financia a través de la venta de sus productos y servicios, no con dólares de impuestos.

5. ¿Qué cierra durante un cierre?

Todas las administraciones tienen cierta libertad para elegir qué servicios congelar y cuáles mantener en un cierre.

La primera administración de Trump trabajó para mitigar el impacto de lo que se convirtió en el cierre parcial más largo del país en 2018 y 2019. Pero en la reapertura selectiva de oficinas, los expertos dicen que vieron una voluntad de tomar atajos, desechar planes anteriores y adentrarse en territorio legalmente dudoso para mitigar el dolor.

Cada agencia federal desarrolla su propio plan de cierre. Los planes describen qué trabajadores de la agencia permanecerían en el trabajo durante un cierre del gobierno y cuáles serían suspendidos.

En una medida provocativa, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ha amenazado con el despido masivo de trabajadores federales en caso de un cierre. Un memorando de la OMB dijo que aquellos programas que no obtuvieron financiamiento a través del mega proyecto de ley de Trump este verano soportarían la peor parte de un cierre.

Las agencias deben considerar la posibilidad de emitir avisos de reducción de personal para aquellos programas cuyo financiamiento expire el 1 de octubre, que no tengan fuentes de financiamiento alternativas y que “no sean consistentes con las prioridades del presidente”, dijo el memorando.

Ese sería un paso mucho más agresivo que en cierres anteriores, cuando los trabajadores federales suspendidos regresaron a sus trabajos una vez que el Congreso aprobó el gasto del gobierno. Una reducción de personal no solo despediría a los empleados, sino que eliminaría sus puestos, lo que desencadenaría otra agitación masiva en una fuerza laboral federal que ya ha enfrentado importantes rondas de recortes este año debido a los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental y en otras partes de la administración de Trump.

6. Prácticas de cierre en el pasado

Algunas agencias han actualizado recientemente los planes en sus sitios web. Otros todavía tienen planes que se actualizaron por última vez hace varios meses o años, lo que proporciona una indicación del precedente pasado que podría guiar a la administración de Trump.

Aquí hay algunos extractos de esos planes:

— Salud y Servicios Humanos suspenderá a aproximadamente el 41% de su personal de casi 80,000 empleados, según un plan de contingencia publicado en su sitio web. Los empleados restantes mantendrán las actividades necesarias para proteger la vida humana y la propiedad.

— Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades continuarán monitoreando los brotes de enfermedades. Los servicios médicos directos a través del Servicio de Salud Indígena y el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud seguirán estando disponibles. Sin embargo, las comunicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades al público se verán obstaculizadas y los NIH no admitirán nuevos pacientes en el Centro Clínico, excepto para quienes sea médicamente necesario.

— En la Administración de Alimentos y Medicamentos, su “capacidad para proteger y promover la salud y la seguridad públicas se vería significativamente afectada, con muchas actividades retrasadas o en pausa”. Por ejemplo, la agencia no aceptaría nuevas solicitudes de medicamentos ni presentaciones de dispositivos médicos que requieran el pago de una tarifa de usuario.

— El Departamento de Educación suspenderá a aproximadamente 1,500 de 1,700 empleados, excluyendo a los trabajadores de ayuda federal para estudiantes. El departamento continuará desembolsando ayuda estudiantil, como las Becas Pell y los Préstamos Directos Federales para Estudiantes. Los prestatarios de préstamos estudiantiles aún deberán realizar los pagos de su deuda pendiente. El departamento cesaría las nuevas actividades de concesión de subvenciones, pero la mayoría de los programas de subvenciones suelen otorgar premios durante el verano, por lo que habría un impacto limitado.

— Servicio de Parques Nacionales: como regla general, si una instalación o área es inaccesible durante las horas no hábiles, se cerrará con llave durante la duración de la falta de financiamiento, dijo un plan de marzo de 2024. En los parques donde es impráctico o imposible restringir el acceso público, la dotación de personal variará según el parque. “En general, donde los parques tienen áreas de parque accesibles, incluidas carreteras de parque, miradores, senderos, campamentos y monumentos al aire libre, estas áreas permanecerán físicamente accesibles al público”.

— Transporte: la contratación de controladores de tráfico aéreo y la capacitación de campo cesarían, al igual que las verificaciones de antecedentes de seguridad del personal de rutina y el análisis del desempeño del tráfico aéreo, según una actualización del 25 de marzo.

— Smithsonian Institution: “El Zoológico Nacional y el Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian, como todos los museos del Smithsonian, reciben fondos federales. Por lo tanto, durante un cierre del gobierno, el Zoológico, y el resto de los museos del Smithsonian, deben cerrar al público”.

7. Impacto en la economía

Phillip Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dijo que un cierre corto no tiene un gran impacto en la economía, especialmente porque a los trabajadores federales, por ley, se les paga retroactivamente. Pero “si un cierre continúa, entonces eso puede dar lugar a incertidumbres sobre cuál es el papel del gobierno en nuestra sociedad y cuál es el impacto financiero en todos los programas que el gobierno financia”.

“El impacto no es inmediato, pero con el tiempo, hay un impacto negativo de un cierre en la economía”, agregó.

Los mercados no han reaccionado fuertemente a los cierres pasados, según Goldman Sachs Research. Al cierre de los tres cierres prolongados desde principios de la década de 1990, los mercados de valores terminaron planos o incluso al alza después de caer inicialmente.