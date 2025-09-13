A 29 años de los crímenes: hombre de Florida que mató a dos mujeres será ejecutado

St. Petersburg - Un hombre de Florida condenado por matar a dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un estanque rural en 1996 está programado para ser ejecutado en octubre bajo una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien continúa estableciendo un ritmo récord de ejecuciones.

Samuel Lee Smithers, de 72 años, está programado para morir por inyección letal el 14 de octubre en la prisión estatal de Florida. Smithers sería la decimocuarta persona programada para ser ejecutada en Florida en 2025, y DeSantis supervisa más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

DeSantis firmó la orden de ejecución el viernes por la noche, pocos días antes de la ejecución programada para el miércoles de David Joseph Pittman. Otro asesino convicto, Victor Tony Jones, está programado para morir el 30 de septiembre.

En el caso de Smithers, los registros judiciales muestran que conoció a sus dos víctimas, Christy Cowan y Denise Roach, en diferentes fechas en un motel de Tampa para pagarles por sexo. En ese momento, estaba haciendo mantenimiento de jardines en una propiedad de 10.9 hectáreas que incluía tres estanques en la zona rural de Plant City, Florida.

El 28 de mayo de 1996, la dueña de la propiedad, Marion Whitehurst, quien había conocido a Smithers en la iglesia donde era diácono bautista, se detuvo para encontrar a Smithers limpiando un hacha en el estacionamiento, que según él estaba usando para podar ramas de árboles.

‘Whitehurst notó un charco de sangre en el estacionamiento’, indican los registros. ‘Smithers le dijo que alguien debió haber venido y matado a un animal pequeño’.

Whitehurst se comunicó con la policía y un agente del sheriff se reunió con ella más tarde ese día en la propiedad. La sangre había sido limpiada, dicen los registros judiciales, pero el agente notó marcas de arrastre que conducían a uno de los estanques. Ahí es donde encontraron los cuerpos de Cowan y Roach.

Tanto Cowan como Roach fueron severamente golpeadas, estranguladas y dejadas en el estanque para morir. Smithers confesó los asesinatos y recibió dos sentencias de muerte después de su juicio en 1999. Sus condenas y sentencias han sido confirmadas por la Corte Suprema de Florida.

Hasta el momento, 30 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, con Florida a la cabeza detrás de una ráfaga de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. La última ejecución en Florida fue la inyección letal el 28 de agosto de Curtis Windom, de 59 años, condenado por los asesinatos en 1992 de su novia, la madre de ella y otro hombre.

El récord anterior de ejecuciones en un año en Florida fue de ocho, más recientemente en 2014.