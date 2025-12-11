A la venta la llamada “tarjeta dorada” de Donald Trump: cuesta $1 millón por persona y promete estatus legal

Washington - El presidente Donald Trump anunció el miércoles que su largamente prometida “tarjeta dorada” estaba oficialmente a la venta, ofreciendo estatus legal y un eventual camino a la ciudadanía estadounidense para individuos que paguen $1 millón y corporaciones que paguen el doble por empleado nacido en el extranjero.

Trump anunció la puesta en marcha del programa rodeado de líderes empresariales en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. Su objetivo es sustituir a los visados EB-5, que el Congreso creó en 1990 para generar inversión extranjera y que habían estado disponibles para personas que gastaran alrededor de un millón de dólares en una empresa que empleara al menos a 10 personas.

Trump ve la nueva versión como una forma de que Estados Unidos atraiga y retenga a los mejores talentos, al tiempo que genera ingresos para las arcas federales. Lleva meses promocionando el programa de la tarjeta dorada, y en una ocasión sugirió que cada tarjeta costaría 5 millones de dólares, aunque más recientemente revisó ese esquema de precios a 1 y 2 millones de dólares.

El presidente dijo que todos los fondos captados como parte del programa “irán a parar al gobierno de Estados Unidos” y predijo que miles de millones irán a parar a una cuenta gestionada por el Departamento del Tesoro “donde podremos hacer cosas positivas para el país.”

El nuevo programa es en realidad una tarjeta verde, que ofrece residencia legal permanente con la posibilidad de obtener la ciudadanía.

“Básicamente, es una tarjeta verde pero mucho mejor”, dijo Trump. “Mucho más potente, una vía mucho más fuerte”.

El presidente no hizo mención alguna a los requisitos de creación de empleo para las empresas solicitantes ni a los topes generales del programa, que existen en el actual programa EB-5. En cambio, dijo que había oído quejas de empresarios que no habían podido contratar a licenciados sobresalientes de universidades estadounidenses porque procedían de otros países y carecían de permiso de residencia.

“No puedes contratar a gente de las mejores universidades porque no sabes si podrás mantener a la persona o no”, dijo Trump.

Trump ha construido su carrera política en torno a la represión de la frontera entre Estados Unidos y México y la defensa de políticas de inmigración de línea dura. En sus más de 10 primeros meses de mandato, su segunda administración ha puesto en marcha campañas de deportación masiva y medidas drásticas contra la inmigración en ciudades como Los Ángeles y Charlotte.

Pero también ha recibido críticas de las principales voces de su movimiento “Make America Great Again” por sugerir repetidamente que se debería permitir la entrada en Estados Unidos de inmigrantes cualificados, algo que el programa de la tarjeta dorada podría facilitar.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que el programa incluirá 15.000 dólares para la investigación de antecedentes de los solicitantes y que el minucioso proceso utilizado para escudriñar los antecedentes “garantizará que estas personas reúnan absolutamente los requisitos para estar en Estados Unidos.” Las empresas podrán recibir varias tarjetas, pero estarán limitadas a un individuo por tarjeta, dijo.

Lutnick también dijo que los actuales titulares de la tarjeta verde ganan menos dinero que el estadounidense medio, y que Trump quería cambiar eso.

“Por tanto, los mismos visados, pero ahora llenos de la mejor gente”, dijo Lutnick.

Los visados para inversores son comunes en todo el mundo, con docenas de países que ofrecen versiones de “visados dorados” a personas adineradas, entre ellos el Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá e Italia.