Gobierno de Donald Trump separó a más de 5,000 niños de sus familias en la frontera con México

La política migratoria de tolerancia cero del presidente Donald Trump separó a más de 5,000 niños de sus familias en la frontera con México durante su primer mandato.

Los cruces fronterizos se sitúan en mínimos históricos casi un año después del inicio de su segunda administración y una nueva oleada de medidas de control de la inmigración está dividiendo a las familias dentro de Estados Unidos.

Los funcionarios federales y sus socios locales encargados de hacer cumplir la ley detienen a decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes. Los detenidos son trasladados repetidamente, luego deportados, o retenidos en malas condiciones durante semanas o meses antes de pedir volver a casa.

El gobierno federal retuvo a una media de más de 66,000 personas en noviembre, la cifra más alta registrada.

Durante la primera administración Trump, las familias fueron separadas a la fuerza en la frontera y las autoridades lucharon por encontrar a los niños en un vasto sistema de refugios porque los sistemas informáticos del gobierno no estaban conectados. Ahora, los padres dentro de Estados Unidos son arrestados por las autoridades de inmigración y separados de sus familias durante detenciones prolongadas. O bien, optan por que sus hijos permanezcan en Estados Unidos después de que un adulto sea deportado, muchos tras años o décadas aquí.

La administración Trump y sus partidarios antiinmigración ven un “éxito sin precedentes” y el principal asesor fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo a los periodistas en abril que “vamos a seguir haciéndolo, a toda velocidad.”

Tres familias separadas por las fuerzas de inmigración en los últimos meses dijeron a The Associated Press que sus sueños de una vida mejor y más libre habían chocado con la nueva política migratoria de Washington y que su existencia es angustiosa sin saber si volverán a ver a sus seres queridos.

Para ellos, la migración marcaba el posible inicio de una separación permanente entre padres e hijos, fuente de profundo dolor e incertidumbre.

Una familia dividida entre Florida y Venezuela

Antonio Laverde salió de Venezuela hacia Estados Unidos en 2022 y cruzó la frontera ilegalmente, después pidió asilo.

Consiguió un permiso de trabajo y una licencia de conducir y trabajó como conductor de Uber en Miami, compartiendo casa con otros inmigrantes para poder enviar dinero a sus familiares en Venezuela y Florida.

La esposa de Laverde, Jakelin Pasedo, y sus hijos le siguieron desde Venezuela a Miami en diciembre de 2024. Pasedo se centró en cuidar de sus hijos mientras su marido ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Pasedo y los niños consiguieron el estatus de refugiado, pero Laverde, de 39 años, nunca lo obtuvo y, cuando salía hacia su trabajo una madrugada de junio, fue detenido por agentes federales.

Pasedo dice que fue un caso de confusión de identidad por parte de los agentes que buscaban a un sospechoso en la vivienda que compartían. Al final, ella y sus hijos, que entonces tenían 3 y 5 años, recuerdan que los agentes esposaron a Laverde a punta de pistola.

“Se pusieron enfermos con fiebre, llorando por su padre, preguntando por él”, dijo Pasedo.

Laverde estuvo recluido en el Broward Transitional Center, un centro de detención de Pompano Beach, Florida. En septiembre, tras tres meses de detención, pidió regresar a Venezuela.

Sin embargo, Pasedo, de 39 años, no piensa volver. Teme ser detenida o secuestrada por criticar al gobierno socialista y pertenecer a la oposición política.

Trabaja limpiando oficinas y, a pesar de todos los obstáculos, espera reunirse con su marido algún día en Estados Unidos.

Siguieron la ley

El marido de Yaoska era activista político en Nicaragua, un país estrechamente en manos de los autocráticos copresidentes casados Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Recuerda que su marido recibió amenazas de muerte y fue golpeado por la policía cuando se negó a participar en una marcha progubernamental. Yaoska habló bajo condición de anonimato y pidió el mismo para su marido para protegerlo del gobierno nicaragüense.

La pareja huyó de Nicaragua a Estados Unidos con su hijo de 10 años en 2022, cruzando la frontera y obteniendo la libertad condicional de inmigración. Se establecieron en Miami, solicitaron asilo y tuvieron un segundo hijo, que tiene la ciudadanía estadounidense. Yaoska está embarazada de cinco meses de su tercer hijo.

A finales de agosto, Yaoska, de 32 años, acudió a una cita en la oficina del sur de Florida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Su familia la acompañaba. Su marido, de 35 años, fue detenido y no superó la entrevista de miedo creíble, según un documento judicial.

Yaoska fue puesta en libertad bajo vigilancia las 24 horas del día mediante un reloj GPS que no puede quitarse. Su marido fue expulsado a Nicaragua tras tres meses en el Centro de Detención de Krome, el centro de detención de inmigrantes más antiguo de Estados Unidos y con un largo historial de abusos.

Yaoska comparte ahora las noticias familiares con su marido por teléfono. Los niños pasan apuros sin su padre, dice.

“Es muy duro ver a mis hijos así. Lo han detenido delante de ellos”, dice Yaoska con voz temblorosa.

No quieren comer y a menudo están enfermos. El más pequeño se despierta por la noche preguntando por él.

“Tengo miedo en Nicaragua”, dijo. “Pero aquí también tengo miedo”.

Yaoska dijo que su autorización de trabajo es válida hasta 2028, pero que el futuro es aterrador e incierto.

“He presentado mi solicitud en varias agencias de empleo, pero nadie me devuelve la llamada”, dice. “No sé qué va a ser de mí”.

Fue detenido por la policía local y luego deportado.

Edgar salió de Guatemala hace más de dos décadas. Trabajando en la construcción, formó una familia en el sur de Florida con Amavilia, otra emigrante guatemalteca indocumentada.

La llegada de su hijo les llenó de alegría.

“Estaba muy contento con el bebé, le encantaba”, cuenta Amavilia, de 31 años. “Me dijo que iba a verlo crecer y andar”.

Pero a los pocos días, Edgar fue detenido por una orden de arresto de 2016 por conducir sin carné en Homestead, la pequeña ciudad agrícola donde vivía en el sur de Florida.

Ella y su marido se negaron a facilitar sus apellidos porque les preocupan las repercusiones de los funcionarios de inmigración estadounidenses.

Amavilia esperaba su liberación en 48 horas. En lugar de ello, Edgar, que se negó a ser entrevistado, fue entregado a funcionarios de inmigración y trasladado a Krome.

“Caí en la desesperación. No sabía qué hacer”, dijo Amavilia. “No puedo irme”.

Edgar, de 45 años, fue expulsado a Guatemala el 8 de junio.

Tras la detención de Edgar, Amavilia no pudo pagar los $950 de alquiler del apartamento de dos dormitorios que comparte con otro inmigrante. Durante los tres primeros meses, recibió donativos de defensores de los inmigrantes.

Hoy, amamantando y cuidando a dos niños, se levanta a las 3:00 a.m. para cocinar almuerzos que vende a $10 cada uno.

Camina con su hijo en cochecito para llevar a su hija al colegio, y luego se pasa las tardes vendiendo helados caseros y plátanos cubiertos de chocolate puerta por puerta con sus dos hijos.