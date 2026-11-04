Accidente aéreo en Florida: ¿qué sigue en la investigación que busca esclarecer la muerte de nueve personas?

Los investigadores apenas comienzan el largo proceso para determinar por qué un avión ejecutivo se precipitó desde el cielo en Florida, luego de encontrarse con una tormenta eléctrica, y se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que abrió un cráter y destrozó la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) dirige la investigación del accidente que cobró la vida de las nueve personas que viajaban a bordo del Learjet con destino a Bahamas. Es probable que transcurra más de un año antes de que se determine la causa del siniestro.

Los impactantes videos grabados por testigos, junto con las inquietantes transmisiones finales por radio en las que los pilotos parecen darse cuenta de su destino, proporcionarán pistas importantes a los investigadores. La grabadora de voz de la cabina también sería de gran ayuda si logran encontrarla intacta.

“Nuestra misión es entender no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió, y recomendar cambios para evitar que vuelva a suceder”, expresó Tom Chapman, miembro de la NTSB.

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1 / 10 | En imágenes: las secuelas del accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida. Captura de un video que muestra la bola de fuego provocada por el accidente de un avión privado en Palm Beach, Florida. - EFE 1 / 10 En imágenes: las secuelas del accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida Captura de un video que muestra la bola de fuego provocada por el accidente de un avión privado en Palm Beach, Florida. EFE Compartir

Esto es lo que hacen los investigadores en estos momentos y cuáles son los próximos pasos:

Los investigadores recopilan pruebas fundamentales

El equipo de la NTSB pasará varios días recogiendo todas las piezas del avión que pueda encontrar. Los investigadores informaron el martes que encontraron fragmentos de una pieza clave de la cola, conocida como elevador o timón de profundidad, que controla el cabeceo de la aeronave, a más de una milla de distancia del cráter principal. Esto confirma que el avión comenzó a desintegrarse antes de impactar contra el suelo.

Chapman indicó que los investigadores buscan la grabadora de voz de la cabina del Learjet, ya que podría aportar detalles cruciales sobre lo que los pilotos se dijeron mientras enfrentaban turbulencias, se formaba hielo en las alas y perdían el control de la aeronave.

“Esos datos serán muy importantes”, señaló Chapman. Sin embargo, no encontrar la grabadora no significaría el fracaso de la investigación. “Sin ella, nuestro equipo es muy, muy bueno. Aún podemos realizar un trabajo detectivesco extraordinario y determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos”.

La copiloto informó a los controladores del tráfico aéreo que el avión subía y bajaba más de 700 pies (213 metros) y les solicitó una ruta alternativa para atravesar la zona. No está claro por qué los pilotos no desviaron la aeronave para evitar las tormentas.

Las lluvias torrenciales que han afectado a Florida durante la última semana han dificultado el trabajo de los investigadores. El cráter se llenó de agua, lo que podría ocultar partes de los restos de la aeronave bajo la superficie, y fue necesario retirar un poste de servicios públicos.

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La NTSB solicitó a cualquier persona que encuentre piezas del avión que informe el hallazgo a los investigadores para que puedan recogerlas.

El informe preliminar de la NTSB tardará aproximadamente un mes

La junta federal ha ofrecido pocos detalles sobre sus hallazgos iniciales y se espera que dedique gran parte del próximo mes a preparar un informe preliminar que describa lo ocurrido. Ese documento incluirá datos y detalles sobre el accidente, pero no contendrá análisis ni determinará la causa, aspectos que se abordarán en un informe posterior más detallado.

La fuerza del impacto y el incendio destruyeron gran parte del avión. Las pruebas que los investigadores logren recopilar serán trasladadas a un hangar seguro, donde podrán examinar los componentes dañados e intentar reconstruirlos para comprender mejor lo ocurrido.

John Cox, expiloto de aerolínea y experto en seguridad aérea, dijo que no comprende por qué el avión descendió de su altitud de crucero de 41,000 pies (12,500 metros) mientras se aproximaba a las tormentas. Según Cox, los pilotos desviaron la aeronave para evitar una celda de tormenta más grande, pero aparentemente se dirigieron directamente hacia otra más pequeña que se desarrollaba rápidamente.

“Si estoy observando tormentas eléctricas, prefiero estar a 41,000 pies que a 35,000. Tienes una mejor visibilidad, es más probable que estés por encima de ellas o, al menos, en sus partes superiores, donde las nubes son más dispersas”, explicó Cox. “No entiendo por qué descendieron”.

Los investigadores intentarán determinar si los pilotos sabían que esa celda de tormenta estaba allí, qué mostraba el radar meteorológico del avión y si consultaron otros servicios de información meteorológica.

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Los investigadores profundizarán en el análisis

Las condiciones meteorológicas serán uno de los primeros aspectos que examinará la investigación. Los expertos de la NTSB trabajarán junto con el Servicio Nacional de Meteorología y la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) para obtener una imagen más precisa de las condiciones que enfrentó el avión cuando volaba a unos 35,000 pies (11,000 metros).

Las imágenes que superponen la trayectoria del vuelo sobre mapas meteorológicos muestran que el Learjet atravesó directamente una pequeña celda de tormenta identificada en rojo, que se intensificó rápidamente.

Sin embargo, el tiempo no será el único elemento que examinará la junta.

Los investigadores revisarán los registros de mantenimiento y cualquier antecedente de problemas con la aeronave. También entrevistarán a funcionarios de Upper Jets, la compañía que operaba el vuelo, así como a los controladores del tráfico aéreo y a empleados del aeropuerto de Austin, Texas, desde donde despegó el avión.

Los videos y las fotografías captados por testigos también pueden aportar pistas fundamentales sobre lo ocurrido. La NTSB recopilará, además, grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran mostrar el accidente.

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En algunos accidentes de gran repercusión, la NTSB puede celebrar audiencias de investigación en las que los investigadores interrogan a distintas personas, como hizo tras el accidente de un avión de UPS ocurrido el año pasado.

El informe final podría tardar más de un año

Por lo general, la NTSB tarda entre 12 y 18 meses en completar una investigación de accidente aéreo, aunque los casos más complejos pueden tomar más tiempo. Los aproximadamente 400 empleados de la agencia tienen a su cargo más de 1,200 investigaciones activas.

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Los informes finales incluyen detalles sobre lo ocurrido y explican las causas probables del accidente.

La NTSB tiene autoridad para recomendar cambios dirigidos a evitar accidentes similares y mejorar la seguridad aérea, pero no tiene facultad para exigir que esas medidas se implementen o se hagan cumplir.

La responsabilidad de adoptar esas recomendaciones recae en la FAA, la industria aeronáutica y el Congreso. Históricamente, estas entidades han ignorado algunas de las recomendaciones de la NTSB al considerar que los cambios serían demasiado costosos y difíciles de implementar.

Incluso cuando la FAA o el Congreso aceptan las propuestas, pueden pasar años antes de que se aprueben nuevas regulaciones.

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