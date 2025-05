Administración de Donald Trump demanda a Carolina del Norte por registros de votación

La administración de Donald Trump acusó el martes a la junta electoral de Carolina del Norte de violar la ley federal al no garantizar que los registros de inscripción de votantes de algunos solicitantes contuvieran números de identificación.

El departamento alega que el estado y la junta no están cumpliendo con la Ley de Ayuda a América para Votar del 2003 después de que los funcionarios de la junta proporcionaran un formulario de registro de votantes estatal que no dejaba claro que un solicitante debe proporcionar un número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de un número de Seguro Social. Si un solicitante no tiene ninguno de los dos, el estado debe asignarle a la persona otro número único.