Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aerolíneas adoptan solución de software para Airbus A320 tras caída repentina de altitud

La medida podría provocar retrasos en los vuelos de los viajeros que regresan del fin de semana festivo

29 de noviembre de 2025 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un avión muy utilizado por aerolíneas comerciales de todo el mundo necesita una solución de software para atender un problema que contribuyó a una caída repentina de altitud de un avión de JetBlue. (Armando Franca)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión muy utilizado por aerolíneas comerciales de todo el mundo necesita una solución de software para atender un problema que contribuyó a una caída repentina de altitud de un avión de JetBlue el mes pasado, según informaron el viernes el fabricante y los reguladores europeos de seguridad aérea.

Esta medida podría provocar retrasos en los vuelos de los viajeros estadounidenses que regresan a casa tras las vacaciones de Acción de Gracias.

Airbus indicó que un análisis del incidente de JetBlue reveló que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aeronaves A320.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea emitió una directiva que exige a los operadores del A320 que aborden el problema. La agencia indicó que esto podría causar una “interrupción a corto plazo” en los horarios de vuelo.

American Airlines fue una de las aerolíneas que atendió la orden. Ha comenzado a identificar y completar la actualización de software y espera que el trabajo en la gran mayoría de sus aviones A320 concluya el viernes y el sábado. La solución debería tardar unas dos horas en muchas aeronaves, según American. La aerolínea prevé algunos retrasos, pero afirmó que se centra en limitar las cancelaciones a medida que los clientes regresan a casa tras su viaje por las vacaciones de Acción de Gracias. Aseguró que la seguridad será su principal prioridad.

American cuenta con unos 480 aviones de la familia A320. Se identificó que unos 340 requieren el reemplazo de software, pero American cree que la cifra real será menor.

Delta indicó que preveía que el problema afectaría a menos de 50 de sus aviones A321neo. United y Hawaiian Airlines afirmaron no verse afectadas.

El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky.La imagen es la primera de una secuencia de seis fotos publicadas por la Junta Nacional de Seguridad en la Transportación (NTSB) que muestra lo que provocó que el avión se estrellara. La foto muestra al MD-11 con número de serie 48417, fabricado en 1991, durante el proceso de despegue.La investigación del NTSB reveló, de momento, que el avión estuvo en tierra por seis semanas para reparar fisuras en uno de sus tanques de combustible. Los mecánicos luego encontraron corrosión en dos vigas estructurales del fuselaje. El avión regresó a servicio una semanas antes del accidente.
1 / 10 | Tragedia en Kentucky: así fue como avión de UPS se estrelló poco tiempo después de despegar. El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky. - WikiCommons / Colin Brown

Mike Stengel, socio de AeroDynamic Advisory, consultora de gestión de la industria aeroespacial, afirmó que la solución podría abordarse entre vuelos o durante las revisiones nocturnas de los aviones.

“Definitivamente no es ideal que esto ocurra en un avión tan común durante un fin de semana festivo con mucha actividad”, declaró Stengel. “Aunque, de nuevo, el lado positivo es que actualizar el software solo debería tomar unas pocas horas”. Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados al hospital tras el incidente del 30 de octubre a bordo del vuelo de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

Airbus está registrada en los Países Bajos, pero tiene su sede principal en Francia.

Es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, junto con Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing, afirmó Stengel. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010 y los aviones de esta categoría se denominan A320neo, añadió.

El A320 es la familia de aviones de pasillo único más vendida del mundo, según el sitio web de Airbus.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
