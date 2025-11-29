Aerolíneas adoptan solución de software para Airbus A320 tras caída repentina de altitud

Un avión muy utilizado por aerolíneas comerciales de todo el mundo necesita una solución de software para atender un problema que contribuyó a una caída repentina de altitud de un avión de JetBlue el mes pasado, según informaron el viernes el fabricante y los reguladores europeos de seguridad aérea.

Esta medida podría provocar retrasos en los vuelos de los viajeros estadounidenses que regresan a casa tras las vacaciones de Acción de Gracias.

Airbus indicó que un análisis del incidente de JetBlue reveló que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aeronaves A320.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea emitió una directiva que exige a los operadores del A320 que aborden el problema. La agencia indicó que esto podría causar una “interrupción a corto plazo” en los horarios de vuelo.

American Airlines fue una de las aerolíneas que atendió la orden. Ha comenzado a identificar y completar la actualización de software y espera que el trabajo en la gran mayoría de sus aviones A320 concluya el viernes y el sábado. La solución debería tardar unas dos horas en muchas aeronaves, según American. La aerolínea prevé algunos retrasos, pero afirmó que se centra en limitar las cancelaciones a medida que los clientes regresan a casa tras su viaje por las vacaciones de Acción de Gracias. Aseguró que la seguridad será su principal prioridad.

American cuenta con unos 480 aviones de la familia A320. Se identificó que unos 340 requieren el reemplazo de software, pero American cree que la cifra real será menor.

Delta indicó que preveía que el problema afectaría a menos de 50 de sus aviones A321neo. United y Hawaiian Airlines afirmaron no verse afectadas.

Mike Stengel, socio de AeroDynamic Advisory, consultora de gestión de la industria aeroespacial, afirmó que la solución podría abordarse entre vuelos o durante las revisiones nocturnas de los aviones.

“Definitivamente no es ideal que esto ocurra en un avión tan común durante un fin de semana festivo con mucha actividad”, declaró Stengel. “Aunque, de nuevo, el lado positivo es que actualizar el software solo debería tomar unas pocas horas”. Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados al hospital tras el incidente del 30 de octubre a bordo del vuelo de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

Airbus está registrada en los Países Bajos, pero tiene su sede principal en Francia.

Es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, junto con Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing, afirmó Stengel. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010 y los aviones de esta categoría se denominan A320neo, añadió.