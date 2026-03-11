Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aeropuerto de Miami estrena salas de descanso de lujo para pasajeros

Las 15 salas pueden alojar de uno a cuatro huéspedes e incluyen diferentes amenidades

11 de marzo de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Aeropuerto Internacional de Miami estrenó las primeras salas de descanso Wait n' Rest (Esperar y Descansar) en Norteamérica, equipadas con duchas y ropa de cama de lujo, siendo la segunda ubicación de la compañía a nivel mundial, después de la inaugurada en Suiza, informó el condado de Miami-Dade. EFE/ Aeropuerto Internacional de Miami /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Aeropuerto Internacional de Miami )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) estrenó este martes las primeras salas de descanso Wait n’ Rest (Esperar y Descansar) en Norteamérica, equipadas con duchas y ropa de cama de lujo, siendo la segunda ubicación de la compañía a nivel mundial, después de la inaugurada en Suiza, informó el condado de Miami-Dade.

RELACIONADAS

Las 15 salas de lujo pueden alojar de uno a cuatro huéspedes e incluyen ropa de cama de nivel hotelero, monitores de entretenimiento e información con pantalla táctil, acceso a duchas y baños privados, toallas frescas y una selección de aperitivos y bebidas.

Las tarifas comienzan en $40 por una hora para un huésped, aumentando según la ocupación: $55 para dos, $70 para tres y $85 para cuatro. El paquete nocturno de ocho horas inicia en $200 para un huésped, $215 para dos, $230 para tres y $245 para cuatro.

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra la entrada a las salas de descanso Wait n' Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EE.UU.).
Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra la entrada a las salas de descanso Wait n' Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EE.UU.). (Aeropuerto Internacional de Miami)

“Me enorgullece dar la bienvenida a la primera ubicación de Wait n’ Rest en Norteamérica a Miami-Dade y espero ver cómo su servicio de alta demanda ofrece descanso y relajación a nuestros visitantes de todo el mundo”, expresó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Las reservas, por ahora solo en la terminal D, pueden ser por hora, hasta ocho en total, y una segunda ubicación estará este año en la sección H.

El concepto permite a los pasajeros alejarse del bullicio del aeropuerto, descansar cómodamente a minutos de su puerta de embarque y experimentar un nuevo nivel de confort durante trayectos largos, escalas o agendas exigentes, señaló el gobierno del condado en un comunicado.

Cada suite combina estética de lujo, diseño pensado y conveniencia tecnológica, siendo ideal tanto para descanso como para reuniones privadas o trabajo concentrado, detalló.

“Cada aspecto de la experiencia está potenciado por la tecnología. Desde las pantallas táctiles dentro de la habitación, los huéspedes pueden controlar su entorno y pedir alimentos y bebidas directamente a su suite, creando una estadía guiada por ellos mismos y adaptada a los hábitos de viaje modernos”, manifestó en el comunicado Duilio Sanguineti, fundador de Wait n’ Rest.

Cada suite combina estética de lujo, diseño pensado y conveniencia tecnológica, siendo ideal tanto para descanso como para reuniones privadas o trabajo concentrado.
Cada suite combina estética de lujo, diseño pensado y conveniencia tecnológica, siendo ideal tanto para descanso como para reuniones privadas o trabajo concentrado. (Aeropuerto Internacional de Miami)

MIA ofrece más vuelos hacia América Latina y el Caribe que cualquier otro aeropuerto de Estados Unidos y es también el principal motor económico del condado de Miami-Dade y del estado de Florida, generando $181 mil millones en ingresos comerciales y recibiendo aproximadamente el 60% de todos los visitantes internacionales que llegan anualmente a Florida.

El aeropuerto, el más activo de Estados Unidos en carga internacional y el segundo en pasajeros internacionales, está recibiendo $12,000 millones en mejoras.

Tags
Breaking NewsAeropuerto Internacional de MiamiRemodelación
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: