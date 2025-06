Strickland, que no puede trabajar debido a su condición, se irritó cuando se enteró de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impondría un requisito de trabajo para que muchas personas capacitadas obtengan cobertura de seguro médico a través del plan de bajo costo administrado por el gobierno para personas de bajos ingresos.

“¿Qué sentido tiene eso?”, preguntó. “¿Qué pasa con las personas que no pueden trabajar pero no pueden pagar un médico?”

Para los proponentes, las ideas detrás del requisito de trabajo son simples: tomar medidas enérgicas contra el fraude y defender el principio de que la cobertura de salud proporcionada por los contribuyentes no es para aquellos que pueden trabajar pero no lo hacen. La medida incluye excepciones para aquellos que son menores de 19 años o mayores de 64, aquellos con discapacidades, mujeres embarazadas, cuidadores principales de niños pequeños, personas recientemente liberadas de prisiones o cárceles, o durante ciertas emergencias. Se aplicaría solo a los adultos que reciben Medicaid a través de las expansiones que 40 estados optaron por emprender como parte de la reforma del seguro médico de 2010.

Muchos detalles de cómo funcionarían los cambios se desarrollarían más adelante, dejando varias incógnitas y causando ansiedad entre los beneficiarios que temen que sus enfermedades no sean suficientes para eximirlos.

Strickland, una ex camarera, cocinera y trabajadora de la construcción de 44 años que vive en Fairmont, Carolina del Norte, dijo que no podía permitirse el lujo de ir a un médico durante años porque no podía trabajar. Finalmente recibió una carta este mes diciendo que recibiría cobertura de Medicaid, dijo.