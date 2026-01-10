Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos seis personas muertas tras un tiroteo en Mississippi

Las autoridades indicaron que tienen bajo su custodia al presunto sospechoso responsable del crimen

10 de enero de 2026 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades no han precisado la cantidad de muertos y heridos, pero aseguran que son múltiples.
Las autoridades no han precisado la cantidad de muertos y heridos, pero aseguran que son múltiples. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos seis personas murieron y una quedó detenida tras un tiroteo en Mississippi, estado del sur de Estados Unidos, del que aún se desconocen los motivos, según informaron autoridades locales este sábado.

RELACIONADAS

“Desafortunadamente, hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia. Tenemos en custodia al individuo (presunto responsable) y ya no representa una amenaza a nuestra comunicad”, informó el alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, en Facebook.

El oficial no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al aseverar que la investigación está en curso, pero medios locales reportaron que los disparos ocurrieron en tres distintos sitios entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

“Les pido que alcen sus oraciones para nuestras víctimas y sus familias. Los oficiales están ocupados investigando y difundirán una actualización tan pronto sea posible”, concluyó Scott en su pronunciamiento de un párrafo.

El hecho en Mississippi ocurre apenas días después de una balacera en Utah que dejó al menos dos muertos y seis heridos el miércoles a las afueras de una iglesia mormona durante un funeral en Salt Lake City.

Estados Unidos ha registrado ya 10 tiroteos masivos en lo que va de 2026, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, según la organización civil Gun Violence Archive, que registró 408 de estos incidentes en 2025.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosMississippiTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 10 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: