Amenaza a la libertad de prensa: cuestionan citaciones a periodistas del New York Times

Peligroso. Descarado. Sin precedentes. Territorio inexplorado.

La reacción en el mundo de los medios de comunicación ha sido rápida y contundente ante la emisión de citaciones judiciales a cinco periodistas del New York Times que informaron sobre cuestiones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One, un regalo de Catar; una maniobra jurídica que se considera una preocupante escalada de la campaña de la Administración Trump para controlar e intimidar a los medios de comunicación independientes.

“Las citaciones suponen una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump por amenazar e intimidar a los medios de comunicación independientes, y tienen un efecto disuasorio sobre el trabajo de los periodistas en todo el país”, afirmó Jodie Ginsberg, del Comité para la Protección de los Periodistas.

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Los defensores de los medios de comunicación y los analistas expresaron su consternación ante esta táctica, incluso tras meses en los que los medios que han despertado la ira del presidente Donald Trump han sido objeto de ataques tanto en los tribunales como ante la opinión pública; se ha bloqueado el acceso de los medios a los círculos de poder; y agentes federales han registrado el domicilio de un periodista de Washington.

“Han utilizado los mecanismos del poder para intimidar y demonizar a los periodistas profesionales que publican noticias contrarias a la narrativa que el Gobierno desea transmitir”, afirmó Frank Sesno, exjefe de la oficina de la CNN en la Casa Blanca y actualmente profesor de medios de comunicación y asuntos públicos en la Universidad George Washington.

Calificó las citaciones del viernes como “un terreno peligroso y desconocido, pero que no es más que una prolongación de lo que hemos visto por parte de este Gobierno y de este presidente”.

“¿No te gusta una encuesta? Demanda al Des Moines Register. ¿No te gusta cómo se ha editado una entrevista? Demanda a ’60 Minutes’. ¿No te gusta la cobertura sobre el Air Force One regalado? Ordena al FBI que investigue y cite a los periodistas por lo que, por cierto, es una noticia de interés público".

Algunas de las citaciones se entregaron a los periodistas en sus domicilios

Según el Times, algunas de las citaciones se entregaron a los periodistas en sus domicilios. Solicitadas por Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan, tienen por objeto obligar a los periodistas a declarar ante un gran jurado federal en Manhattan esta semana.

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El nuevo avión en cuestión, un regalo de Catar en cuya remodelación y modernización el Gobierno invirtió 400 millones de dólares, entró en servicio la semana pasada. Sin embargo, Trump utilizó un modelo más antiguo del Air Force One para abandonar una cumbre de la OTAN celebrada en Turquía.

El diario “The Times”, citando fuentes anónimas, informó de que el cambio se había producido a instancias del Servicio Secreto, y que el avión más nuevo carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas de la aeronave anterior, incluidas las capacidades antimisiles. En las redes sociales, Trump desmintió que hubiera motivos de preocupación en materia de seguridad.

Las citaciones se emitieron después de que el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios del Departamento de Justicia se reunieran el viernes en la Casa Blanca para tratar el asunto, según una persona al tanto de las conversaciones que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema y que habló bajo condición de anonimato. El Times señaló que la reunión duró unas ocho horas.

El hecho de que la operación se llevara a cabo desde la propia Casa Blanca resultó especialmente escandaloso para analistas como Sesno, quien calificó dicha coordinación de “sin precedentes”.

“Esto ilustra claramente la presión y la influencia que la Casa Blanca y el presidente han ejercido sobre las fuerzas del orden, que se supone que deben ser independientes y guiarse por los hechos, no por la política”, afirmó.

El Club Nacional de Prensa instó al Departamento de Justicia a “retirar de inmediato estas citaciones y reafirmar un principio que desde hace tiempo distingue a Estados Unidos: una prensa libre e independiente está al servicio del pueblo, no del Gobierno”.

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“Todos los estadounidenses deberían comprender lo que está en juego”, afirmó Mark Schoeff Jr., presidente del club, en un comunicado. “Cuando los agentes federales se presentan en los domicilios de los periodistas con citaciones judiciales, no se trata de una actuación policial ordinaria. Es un ataque extraordinario a la libertad de prensa que atenta contra la esencia misma de la Primera Enmienda”.

La Administración Trump ha presentado varias demandas contra medios de comunicación

La animadversión de Trump hacia los medios de comunicación cuya línea editorial va en contra de la suya no es nada nuevo. Sin embargo, en su segundo mandato presidencial, ha intensificado sus acciones, recurriendo a menudo a los mecanismos del Gobierno federal o intentando hacerlo. Estas medidas se han llevado a cabo tanto en los tribunales como en el ámbito de la opinión pública.

El presidente ha demandado a varios medios de comunicación cuya cobertura no le gusta. También ha amenazado con revocar licencias de emisión de televisión. El presidente de la FCC, nombrado por él, pretende sancionar programas como “The View”, de la ABC —en el que algunos presentadores se pronuncian en contra de Trump—, haciendo que la FCC estudie la posibilidad de revocar su exención de las normas de tiempo equitativo.

Entre los litigios se encuentra un conflicto cada vez más intenso entre los medios de comunicación y el Departamento de Defensa de Trump en torno al acceso de los periodistas al Pentágono. El Times ha presentado dos demandas por una normativa que exige que los periodistas vayan acompañados de escoltas en el complejo militar.

La Casa Blanca también se ha enfrentado a The Associated Press por la negativa de esta agencia de noticias a acatar el decreto presidencial de Trump por el que se cambiaba el nombre del Golfo de México. Asimismo, se ha enfrentado a The Wall Street Journal por sus informaciones sobre Jeffrey Epstein y sus vínculos con el presidente, incluido un artículo en el que se describía una carta de contenido sexual que, según el periódico, llevaba la firma de Trump.

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El mes pasado, el Departamento de Justicia emitió y posteriormente retiró unas citaciones con las que pretendía obligar a periodistas de “The Washington Post” y “The Wall Street Journal” a declarar ante un gran jurado, según fuentes conocedoras del asunto.

El Post confirmó que una de sus periodistas recibió una citación judicial de la administración Trump como parte de una campaña más amplia contra las filtraciones a los medios de comunicación, que en enero también incluyó la medida extraordinaria de un registro del FBI en el domicilio de otra periodista del periódico y la incautación de sus dispositivos electrónicos. El mundo de los medios de comunicación quedó consternado por el registro del domicilio de la periodista Hannah Natanson, que estaba cubriendo la transformación del Gobierno federal llevada a cabo por Trump,

The Times se está preparando ahora para la batalla contra lo que su abogado, David McCraw, ha calificado de “este acto descarado”.

En un memorándum interno al que ha tenido acceso la AP, el director ejecutivo del periódico, Joseph Kahn, criticó las citaciones y afirmó: “Esperamos salir victoriosos”. “Contamos con el mejor equipo jurídico del sector. ... La ley protege a los periodistas frente a este tipo de abuso de poder por parte de la fiscalía con fines de represalia. Es fundamental que los tribunales reafirmen esa protección y anulen esta extralimitación. Confiamos en que así lo harán en este caso”.