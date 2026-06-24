Aparatosa caída en Disneyland: video muestra a menor cayendo por cascada de 50 pies
El adolescente de 13 años no sufrió heridas de gravedad tras el incidente reportado en la atracción
24 de junio de 2026 - 10:55 AM
24 de junio de 2026 - 10:55 AM
Un video divulgado por TMZ, y captado por un visitante de Disneyland, muestra el momento en que un adolescente de 13 años cayó por una cascada de 50 pies tras presuntamente bajarse de una atracción en movimiento.
El incidente ocurrió el 21 de junio en Tiana’s Bayou Adventure, una atracción acuática estilo tronco ubicada en el parque de California.
De acuerdo con TMZ, el video muestra al adolescente saliendo del bote de la atracción justo antes de la caída principal y, segundos después, cayendo por la pista cubierta de agua.
Por su parte, USA Today, citando a funcionarios de Disneyland, reportó que el menor presuntamente se bajó del bote de la atracción, lo que obligó a un empleado del parque a detener el recorrido de inmediato.
Tras el incidente, el adolescente fue transportado a un hospital para ser evaluado, pero no sufrió heridas de gravedad y posteriormente fue dado de alta, reportó NBC News.
La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, agencia encargada de regular e inspeccionar atracciones mecánicas en parques de diversiones, investigó el incidente y no encontró problemas operacionales, indicó la cadena estadounidense.
La atracción permaneció cerrada durante el resto de la noche del 21 de junio para inspección y, luego, reabrió el 22 de junio.
Tiana’s Bayou Adventure, anteriormente conocida como Splash Mountain, abrió oficialmente en Disneyland en noviembre de 2024 con una nueva historia inspirada en la película “The Princess and the Frog”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: