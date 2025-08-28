Opinión
28 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Brote de salmonela relacionado con huevos retirados del mercado ha enfermado a 95 personas desde enero

Los consumidores deben revisar si tienen en sus hogares estos huevos y desecharlos o devolverlos

28 de agosto de 2025 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un brote de salmonela vinculado a un gran retiro de huevos ha afectado a decenas de personas en siete estados de las regiones oeste y centro-norte de Estados Unidos, informaron el sábado autoridades federales de salud. La August Egg Company retiró alrededor de 1,7 millones de huevos de las variedades marrones orgánicos y marrones de gallinas libres distribuidos a tiendas de comestibles entre febrero y mayo debido a la posibilidad de que contengan salmonela, según un anuncio publicado el viernes en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). (FDA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos 95 personas en más de una docena de estados se han enfermado desde enero debido a un brote de intoxicación por salmonela relacionado con huevos retirados del mercado, informaron el jueves las autoridades sanitarias federales.

RELACIONADAS

Country Eggs LLC., de Lucerne Valley, California, retiró del mercado huevos grandes y marrones de gallinas libres de jaula, de la marca “yemas de sol” o “yemas doradas omega-3”, y suspendió la producción. Los huevos se vendían en cajas de cartón con las marcas Nagatoshi Produce, Mishuo y Nijiya Markets. Las cajas contienen el código CA 7695 y fechas de caducidad del 1 de julio al 16 de septiembre.

El brote ha enfermado a personas en al menos 14 estados, con casos que comenzaron entre el 7 de enero y el 25 de julio, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) Dieciocho de los que enfermaron fueron hospitalizados. Es posible que muchas más personas se hayan enfermado y que los huevos se hayan distribuido a otros estados, según los CDC.

Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), basada en los lugares donde las personas enfermas reportaron haber comprado o consumido huevos, identificó a Country Eggs LLC. como un proveedor común, según informaron las autoridades.

Un brote de salmonela vinculado a un gran retiro de huevos ha afectado a decenas de personas en siete estados de las regiones oeste y centro-norte de Estados Unidos, informaron autoridades federales de salud.La August Egg Company retiró alrededor de 1.7 millones de huevos de las variedades marrones orgánicos y marrones de gallinas libres.Huevos retirados por brote de salmonela.
1 / 24 | FOTOS: Estos son los huevos retirados por brote de salmonela en siete estados. Un brote de salmonela vinculado a un gran retiro de huevos ha afectado a decenas de personas en siete estados de las regiones oeste y centro-norte de Estados Unidos, informaron autoridades federales de salud. - FDA

Los huevos se vendieron a supermercados y distribuidores de servicios de alimentos. Los consumidores deben revisar sus refrigeradores en busca de huevos retirados del mercado y desecharlos o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso.

Los síntomas de intoxicación por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales. La mayoría de las personas que se enferman se recuperan en una semana. Las infecciones pueden ser graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, que pueden requerir hospitalización.

Tags
Breaking NewsHuevosSalmonelaEstados UnidosCentros de Control y Prevención de EnfermedadesFDA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
