Brote de salmonela relacionado con huevos retirados del mercado ha enfermado a 95 personas desde enero
Los consumidores deben revisar si tienen en sus hogares estos huevos y desecharlos o devolverlos
28 de agosto de 2025 - 3:34 PM
Al menos 95 personas en más de una docena de estados se han enfermado desde enero debido a un brote de intoxicación por salmonela relacionado con huevos retirados del mercado, informaron el jueves las autoridades sanitarias federales.
Country Eggs LLC., de Lucerne Valley, California, retiró del mercado huevos grandes y marrones de gallinas libres de jaula, de la marca “yemas de sol” o “yemas doradas omega-3”, y suspendió la producción. Los huevos se vendían en cajas de cartón con las marcas Nagatoshi Produce, Mishuo y Nijiya Markets. Las cajas contienen el código CA 7695 y fechas de caducidad del 1 de julio al 16 de septiembre.
El brote ha enfermado a personas en al menos 14 estados, con casos que comenzaron entre el 7 de enero y el 25 de julio, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) Dieciocho de los que enfermaron fueron hospitalizados. Es posible que muchas más personas se hayan enfermado y que los huevos se hayan distribuido a otros estados, según los CDC.
Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), basada en los lugares donde las personas enfermas reportaron haber comprado o consumido huevos, identificó a Country Eggs LLC. como un proveedor común, según informaron las autoridades.
Los huevos se vendieron a supermercados y distribuidores de servicios de alimentos. Los consumidores deben revisar sus refrigeradores en busca de huevos retirados del mercado y desecharlos o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso.
Los síntomas de intoxicación por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales. La mayoría de las personas que se enferman se recuperan en una semana. Las infecciones pueden ser graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, que pueden requerir hospitalización.
