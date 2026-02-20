Cámara de Representantes deniega petición para que cuerpo de Jesse Jackson sea homenajeado en el Capitolio

Washington- El difunto reverendo Jesse Jackson no yacerá en honor en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos después de que la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, denegara una solicitud para la conmemoración debido a precedentes anteriores.

La oficina de Johnson dijo que recibió una solicitud de la familia para que los restos de Jackson reposaran en honor en el Capitolio, pero la petición fue denegada, debido al precedente de que el espacio suele reservarse a expresidentes, militares y funcionarios selectos.

El líder de los derechos civiles falleció esta semana a la edad de 84 años. La familia y algunos demócratas de la Cámara de Representantes habían presentado una solicitud para que Jackson fuera homenajeado en el Capitolio de Estados Unidos.

En medio de las divisiones políticas del país, se han producido enfrentamientos sobre a quién se conmemora en el Capitolio con un servicio para yacer en estado, u honor, en la Rotonda. Durante estos actos, el público puede visitar el Capitolio y presentar sus respetos.

PUBLICIDAD

Recientemente se había solicitado, y denegado, honrar a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado, y al exvicepresidente Dick Cheney.

No existe una norma específica sobre quién puede optar a esta distinción, una decisión que se controla mediante el acuerdo de la Cámara de Representantes y el Senado.

1 / 10 | FOTOS: 9 datos que debes conocer sobre la vida del reverendo Jesse Jackson . El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años. - Rob Burns 1 / 10 FOTOS: 9 datos que debes conocer sobre la vida del reverendo Jesse Jackson El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años. Rob Burns Compartir

La familia Jackson ha anunciado las fechas programadas para los servicios conmemorativos que comenzarán la próxima semana y que honrarán la vida del difunto reverendo en Chicago, Washington, D.C. y Carolina del Sur. En un comunicado, la familia Jackson dijo que había escuchado a líderes tanto de Carolina del Sur, el estado natal de Jackson, como de Washington, que ofrecían que Jackson fuera homenajeado en ambos lugares. Se están manteniendo conversaciones con los legisladores sobre dónde tendrán lugar esos actos. Sus últimos funerales se celebrarán en Chicago los días 6 y 7 de marzo.

Normalmente, el Capitolio y su Rotonda se han reservado para los “ciudadanos más eminentes”, según el sitio web del Arquitecto del Capitolio. En ella se indica que los funcionarios del gobierno y los militares yacen en el estado, mientras que los ciudadanos privados lo hacen en honor.

En 2020, el congresista John Lewis, otro veterano del movimiento por los derechos civiles, fue el primer legislador negro en yacer en la Rotonda del Capitolio, después de que una ceremonia en honor a su legado se celebrara fuera, en la escalinata del Capitolio, debido a las restricciones pandémicas de la época.

Ese mismo año, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, permitió que se celebraran los funerales de la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg en el Statuary Hall del Capitolio, después de que no se llegara a un acuerdo para que se celebraran en la Rotonda del Capitolio.

PUBLICIDAD

No es habitual que se rinda homenaje a ciudadanos particulares en el Capitolio, pero existen precedentes, entre los que destacan el icono de los derechos civiles Rosa Parks, en 2005, y el reverendo Billy Graham, en 2018.

Líder apasionado de los derechos civiles y humanitario de mentalidad global, los encendidos discursos de Jackson y sus dos campañas presidenciales de 1984 y 1988 transformaron la política estadounidense durante generaciones. La organización de Jackson, la Rainbow PUSH Coalition, se convirtió en un centro neurálgico para los organizadores progresistas de todo el país.