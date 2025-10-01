Opinión
1 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a su política migratoria

El Sumo Pontífice catalogó el trato del gobierno de Donald Trump a los inmigrantes como “inhumano”

1 de octubre de 2025 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV saluda a su llegada a su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 21 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) (Gregorio Borgia)
Por AFP
Agencia de noticias

La Casa Blanca defendió el miércoles su política migratoria después de que el papa León XIV arremetiera contra lo que calificó de “trato inhumano” que sufren los indocumentados migrantes en Estados Unidos.

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos’, no sé si eso es estar a favor de la vida”, dijo el papa a los periodistas el martes.

El primer jefe estadounidense de la Iglesia Católica agregó que alguien que es antiaborto, pero apoya la pena de muerte, que sigue siendo legal en muchos estados, tampoco era “realmente pro-vida”.

Nacido en Chicago y nombrado papa en mayo tras la muerte del papa Francisco, León XIV hizo esos comentarios a periodistas en su residencia de verano de Castel Gandolfo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó las críticas del papa cuando se le preguntó al respecto el miércoles.

“Rechazo que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”, dijo Leavitt a los reporteros en rueda de prensa.

La organización "Jesus Bikers" de Alemania presentó al papa León XIV con una motora BMW R18 blanca customizada en el estilo papal.El acto formaba parte de un proyecto de caridad que llevaría a cabo ese grupo para niños necesitados en Madagascar.El nombre del Papa en una placa de la motora.
1 / 8 | "Jesus Bikers" le presentan una motora al papa León XIV. La organización "Jesus Bikers" de Alemania presentó al papa León XIV con una motora BMW R18 blanca customizada en el estilo papal. - HANDOUT

Hubo un “trato significativo e inhumano a los inmigrantes ilegales” bajo el anterior presidente Joe Biden, cuando números récord de personas cruzaron la frontera sur con México, aseveró la portavoz.

“Esta administración está tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible” agregó Leavitt.

Meses antes de su elección como sumo pontífice de la Iglesia, el ex cardenal Robert Francis Prevost publicó artículos que criticaban a Trump y al vicepresidente JD Vance, que también es católico, en las redes sociales, particularmente sobre temas de migración.

Breaking NewsPapa León XIVDonald TrumpInmigrantesDeportaciones de indocumentadosCasa BlancaIglesia Católica
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
