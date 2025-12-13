Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Caso Epstein: representante republicano amenaza a los Clinton con desacato si no testifican

James Comer les advirtió sobre esta sanción si se niegan a comparecer para declaraciones juradas

13 de diciembre de 2025 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto muestra al ex presidente Bill Clinton, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, con la firma de Clinton en la parte superior de la foto.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes amenazó el viernes con iniciar procedimientos por desacato al Congreso contra el expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton si se niegan a comparecer para declaraciones juradas como parte de la investigación del comité sobre Jeffrey Epstein.

RELACIONADAS

El representante James Comer, republicano de Kentucky, indicó en un comunicado emitido el viernes por la noche que los Clinton han “demorado, obstruido e ignorado en gran medida los esfuerzos del personal del Comité para programar su testimonio” durante varios meses. Añadió que el comité comenzaría procedimientos para intentar obligarlos a declarar si no comparecen la próxima semana o no programan una comparecencia en enero.

El comunicado de Comer se produjo apenas horas después de que los demócratas del comité divulgaran decenas de fotografías que recibieron del patrimonio de Epstein, incluidas imágenes en las que aparecen Clinton y el presidente Donald Trump.

El desacato es una de las facultades políticamente más controversiales y, hasta años recientes, menos utilizadas por los legisladores estadounidenses. Sin embargo, la forma en que el Congreso ha manejado las exigencias de divulgación en la investigación sobre Epstein ha adquirido una nueva relevancia política, mientras la administración Trump enfrenta un plazo la próxima semana para divulgar los expedientes del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido financiero.

Clinton figuró entre varias personas influyentes vinculadas a Epstein, un acaudalado financiero, antes de que la investigación criminal en su contra en Florida se hiciera pública hace dos décadas. Clinton nunca ha sido acusado de conducta indebida por ninguna de las mujeres que aseguran haber sido abusadas por Epstein.

Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, ofreció en una ocasión una entrevista a un periódico en la que describió haber viajado en un helicóptero con Clinton y haber coqueteado con Trump. Sin embargo, posteriormente declaró en una deposición que esos hechos no ocurrieron y que se trató de errores del reportero. Clinton ha señalado anteriormente, a través de un portavoz, que aunque viajó en el avión de Epstein, nunca visitó sus residencias y no tenía conocimiento de sus crímenes.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo. Ese precedente fue invocado por Trump en 2022, entre su primer y segundo mandato, cuando enfrentó una citación del comité de la Cámara que investigaba el motín del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus simpatizantes irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsCámara de Representantes de Estados UnidosBill ClintonHillary ClintonCongreso de Estados UnidosJeffrey Epstein
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: