Caso Epstein: representante republicano amenaza a los Clinton con desacato si no testifican

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes amenazó el viernes con iniciar procedimientos por desacato al Congreso contra el expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton si se niegan a comparecer para declaraciones juradas como parte de la investigación del comité sobre Jeffrey Epstein.

El representante James Comer, republicano de Kentucky, indicó en un comunicado emitido el viernes por la noche que los Clinton han “demorado, obstruido e ignorado en gran medida los esfuerzos del personal del Comité para programar su testimonio” durante varios meses. Añadió que el comité comenzaría procedimientos para intentar obligarlos a declarar si no comparecen la próxima semana o no programan una comparecencia en enero.

El comunicado de Comer se produjo apenas horas después de que los demócratas del comité divulgaran decenas de fotografías que recibieron del patrimonio de Epstein, incluidas imágenes en las que aparecen Clinton y el presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

El desacato es una de las facultades políticamente más controversiales y, hasta años recientes, menos utilizadas por los legisladores estadounidenses. Sin embargo, la forma en que el Congreso ha manejado las exigencias de divulgación en la investigación sobre Epstein ha adquirido una nueva relevancia política, mientras la administración Trump enfrenta un plazo la próxima semana para divulgar los expedientes del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido financiero.

Clinton figuró entre varias personas influyentes vinculadas a Epstein, un acaudalado financiero, antes de que la investigación criminal en su contra en Florida se hiciera pública hace dos décadas. Clinton nunca ha sido acusado de conducta indebida por ninguna de las mujeres que aseguran haber sido abusadas por Epstein.

Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, ofreció en una ocasión una entrevista a un periódico en la que describió haber viajado en un helicóptero con Clinton y haber coqueteado con Trump. Sin embargo, posteriormente declaró en una deposición que esos hechos no ocurrieron y que se trató de errores del reportero. Clinton ha señalado anteriormente, a través de un portavoz, que aunque viajó en el avión de Epstein, nunca visitó sus residencias y no tenía conocimiento de sus crímenes.